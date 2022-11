La prochaine étape pour le contournement d'Hesperange est franchie. Le Conseil de gouvernement s'est prononcé vendredi en faveur de la variante nord-ouest.

Conseil de gouvernement

La variante du contournement d'Alzingen choisie

David THINNES La prochaine étape pour le contournement d'Hesperange est franchie. Le Conseil de gouvernement s'est prononcé vendredi en faveur de la variante nord-ouest.

La décision concernant la variante qui sera retenue pour le contournement d'Alzingen est tombée vendredi mati: le Conseil de gouvernement s'est fixé sur la variante nord-ouest, qui était considérée comme la favorite parmi les quatre options. «C'est la variante qui a également été préférée par les citoyens lors de la consultation publique. Cette option permet d'obtenir le meilleur résultat possible pour atteindre l'objectif d'une augmentation de la qualité de vie dans la commune», a expliqué le ministre de la Mobilité François Bausch (Déi Gréng) au Luxemburger Wort.

Êtes-vous prêts à rouler moins vite pour sauver le climat? Dans ses propositions, le Klimabiergerrot plaide pour une réduction de la vitesse sur l'autoroute. Une idée qui séduit de nombreux automobilistes en France selon une récente étude.

La route de contournement d'une longueur totale de 6.032 mètres - huit passages souterrains, quatre ponts et sept dispositifs hydrauliques contre les inondations - partira de Fentange en direction de Fennerholz, un massif forestier. François Bausch révèle qu'une petite partie de la route - environ 250 mètres - passera par un tunnel. Ainsi, la forêt ne devra pas être coupée, selon Bausch.

Déposer la loi de financement durant cette législature

Ce projet fait partie des mesures de compensation, tout comme l'amélioration des corridors pour les oiseaux et trois ponts pour le gibier. Le contournement traversera une zone Natura 2000 avec une réserve ornithologique. La route passera ensuite à côté de l'autoroute A3 et de la voie ferrée. «Par ce biais, nous créons un regroupement des réseaux de transport», explique François Bausch.

Le ministre n'est cependant pas certain qu'il sera encore possible de faire voter la loi de financement par le Parlement au cours de cette législature. «Je pense que nous déposerons la loi, mais avec le vote, le temps risque d'être compté». Le budget du projet avait été chiffré à 93 millions d'euros lors d'une présentation officielle en juillet 2021. Ce chiffre ne tient pas compte des coûts des mesures de compensation, des études, de l'achat de terrains et des frais de planification.

Cet article a été publié pour la première fois sur wort.lu/de

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.