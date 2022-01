Pour la quatrième fois depuis le début de cette législature, de nouveaux visages vont incarner la politique de la coalition DP-LSAP-déi Gréng. Un jeu de chaises musicales d’une rare intensité qui pointe du doigt certaines lacunes du système politique actuel.

Remaniement gouvernemental

La valse ministérielle entame une nouvelle ronde

Si Xavier Bettel (DP) aime à répéter qu’il dirige encore et toujours «le même gouvernement de trois partis», force est de constater que depuis 2018 l’exécutif a connu d’importants changements dans son incarnation. Des 17 ministres assermentés par le Grand-Duc le 5 décembre 2018, douze restent encore actifs. Dont certains à des portefeuilles largement remaniés par rapport à leur mission originelle.



L’assermentation officielle, ce mercredi malgré la quarantaine du Grand-Duc pour cause de covid-19, de Yuriko Backes (DP), Georges Engel (LSAP) et Claude Haagen (LSAP) constitue ainsi la quatrième version d’un nouveau gouvernement DP-LSAP-déi Gréng. Une valse ministérielle dense extrêmement rare - à défaut d’être inédite dans l’histoire politique du Grand-Duché - qui illustre certaines difficultés liées à la présence de trois partis au gouvernement.

La défection de l’un ou l’autre entraînant de facto un jeu de chaises musicales au sein des différentes composantes de l’exécutif. Que ce soit au sein du gouvernement, mais aussi de la Chambre voire des communes. Un jeu subtil d’équilibre politique rendu de plus en plus complexe en raison du manque de plus en plus flagrant de réserve en matière de nouveaux personnels politiques.

Pour tenter de mieux comprendre cette nouvelle valse ministérielle et ses conséquences, nous vous proposons de tester vos connaissances sur les changements intervenus sous cette législature d'ores et déjà unique en son genre.







