La quatrième vaccination n'est pas «un grand succès», selon le directeur de la Santé, c'est pourquoi il sera important de suivre de près l'évolution de l'augmentation des infections.

Pandémie de covid

La vague épidémique de l'automne sera plus «modeste»

Diana ALVES La quatrième vaccination n'est pas «un grand succès», selon le directeur de la Santé, c'est pourquoi il sera important de suivre de près l'évolution de l'augmentation des infections.

Sans surprise, les experts s'attendent à une nouvelle vague de cas de covid-19 cet automne, mais selon la direction de la santé, l'épidémie devrait être plus «modeste» que les précédentes.

1.841 personnes hospitalisées pour covid en 2021 Malgré la campagne de vaccination qui a débuté en début d'année 2021, les hôpitaux luxembourgeois ont du faire face à davantage d'hospitalisations en 2021 que l'année précédente.

Rencontrant les députés de la commission parlementaire de la santé, le directeur de la santé Jean-Claude Schmit a évoqué les prévisions pour les mois à venir.

Si, à l'heure actuelle, une vingtaine de personnes sont hospitalisées en soins ordinaires et deux en soins intensifs en raison du nouveau coronavirus, on prévoit qu'au plus fort de l'épidémie, le nombre de patients passera à 50 en soins ordinaires et 10 en soins intensifs. Ces chiffres seront toujours bien inférieurs à ceux enregistrés au plus fort de la crise sanitaire.

Interrogé sur la disponibilité des vaccins, le directeur de la santé a assuré que les réserves sont «bien remplies». La quatrième vaccination n'est pas «un grand succès», selon le fonctionnaire, c'est pourquoi il sera important de suivre de près l'évolution de l'augmentation des infections en automne et en hiver.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.