Les contaminations au covid-19 ont diminué de 16,5% en une semaine. Une tendance à la baisse qui ne se marque pas au niveau des admissions dans les hôpitaux. Cinq décès supplémentaires sont de plus à déplorer.

La vague automnale de covid serait-elle déjà sur la fin?

Le rebond des contaminations automnales serait-il déjà dans une phase de déclin? Le dernier rapport hebdomadaire de la Santé confirme en tout cas que la baisse des nouvelles infections au covid-19 se poursuit, malgré un cluster détecté ces derniers jours à la Fondation Pescatore, une maison de repos située au centre de Luxembourg-Ville.

Entre le 17 et le 23 octobre, le nombre de personnes testées positives au coronavirus a diminué à 2.384 cas, contre 2.855 cas la semaine précédente. Le nombre de tests PCR effectués durant cette semaine est repassé sous la barre des 10.000 (9.159). La moyenne d'âge des personnes diagnostiquées positives est de 47,9 ans.

Le covid-19 continue de faire des victimes parmi la population luxembourgeoise, essentiellement au sein de la frange la plus âgée. L’âge moyen des personnes décédées est de 86 ans.

30 admissions en une semaine

Si la courbe des contaminations est repartie à la baisse, celle des admissions dans les hôpitaux reste à la hausse. 30 nouvelles admissions de patients covid-19 positif confirmés ont eu lieu dans l’unité des soins normaux entre le 17 et le 23 octobre, contre 27 la semaine précédente. L'occupation des lits aux soins intensifs est également un peu plus importante, avec 4 patients soignés dans ces services. La moyenne d’âge des patients hospitalisés est de 70 ans.

Autre indicateur qui laisse penser à un essoufflement de l'épidémie: le taux de reproduction effectif du virus est repassé sous l'unité et le taux de positivité des taux continue de baisser, tout comme le taux d'incidence, qui est à 369 cas pour 100.000 habitants sur 7 jours, contre 442 cas/100.000 habitants pour la semaine précédente. Ce taux est cependant en augmentation dans les groupes les plus âgés de la population.

2.989 doses administrées

Le cercle familial reste la source de contamination la plus fréquente (20%), suivi par le secteur aide et soins (9%) et le travail (8%).



La campagne de vaccination se poursuit en parallèle, via notamment le «Impfbus on tour». 2.989 doses ont été administrées du 17 au 23 octobre, ce qui porte le nombre total de vaccins administrés au 25 octobre à 1.291.424. 79% de la population en âge de recevoir une injection (les 5 ans et plus) disposent d'un schéma vaccinal complet.

Rappelons qu'avec la recommandation d'une 4e dose aux publics les plus fragiles, les autorités ont décidé de rouvrir temporairement le centre de vaccination d'Esch-Belval

Toutes les informations sur les possibilités de vaccination peuvent être consultées sur www.impfen.lu.

