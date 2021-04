Pour répondre à la volonté du gouvernement de ne pas gâcher les doses disponibles, un nouveau dispositif visant à injecter les doses non utilisées dans la journée sera mis en place. Seule contrainte: les volontaires devront être à moins de 20 minutes d'un centre de vaccination.

La vaccination se lancera dans le «last minute»

Jean-Michel HENNEBERT Pour répondre à la volonté du gouvernement de ne pas gâcher les doses disponibles, un nouveau dispositif visant à injecter les doses non utilisées dans la journée sera mis en place. Seule contrainte: les volontaires devront être à moins de 20 minutes d'un centre de vaccination.

Considérés à ce jour comme «très marginaux», les volumes de doses jetées à la poubelle faute de volontaires à la vaccination pourraient augmenter dans les prochaines semaines. Pour éviter cet effet collatéral de l'accélération voulue de la campagne, le gouvernement mettra en place un nouveau dispositif proposé par l'opposition. En l'occurrence, la création d'un système automatisé «pour les personnes figurant tout prochainement sur le plan de vaccination à se faire injecter le vaccin encore le soir même».

«La situation sanitaire actuelle reste fragile» Quelques heures avant la tenue d'un nouveau point du Premier ministre et de la ministre de la Santé dédié à la campagne de vaccination et aux détails du futur portail dédié aux volontaires pour l'injection du vaccin d'AstraZeneca, retour sur les éléments déjà connus.

Émise en mars dernier par Sven Clement (Piraten), la motion a été validée mardi en commission de la Digitalisation et vise à «permettre aux personnes volontaires de bénéficier des doses restantes de la journée», précise mercredi le député. Seule obligation: se trouver, en fin d'après-midi à proximité d'un centre de vaccination, le dispositif prévoyant de cibler les personnes capables de recevoir leur dose moins de 20 minutes après la réception de l'appel téléphonique. Et disponibles entre 18h et 19h, horaire de fermeture des cinq actuels centres de vaccination du pays.

Imaginé dans sa version initiale par l'envoi d'un SMS, le dispositif passera finalement par un coup de fil pour limiter au maximum les pertes potentielles de vaccin. Et ne concernera que les personnes volontaires. Conséquence directe, les phasages officiels de la campagne pourront donc ne pas être respectés, un candidat à une injection «last minute» pouvant être plus jeune que ses voisins placés dans la file d'attente.

Trois doses seraient nécessaires pour le vaccin Pfizer Le laboratoire américain a indiqué la semaine dernière que les personnes ayant été vaccinées avec son sérum devraient «probablement» faire des rappels d'ici six mois à un an. En cause, les variants.

Se disant «surpris» de l'adoption de cette motion, Sven Clement estime que le futur dispositif pourrait concerner un nombre important de personnes, le député estimant qu'il serait adapté «jusqu'aux résidents âgés de 16 ans», âge pour lequel des tests de vaccin sont en cours.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.