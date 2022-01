Dans une tribune publiée dans le «Luxemburger Wort», l'infectiologue Dr. Gérard Schockmel ne mâche pas ses mots lorsqu'il s'agit de l'immunisation des personnes, nécessaire à ses yeux.

Luxembourg 2 min.

Lutte anti-covid

La vaccination obligatoire, voie royale pour s'en sortir

Dans une tribune publiée dans le «Luxemburger Wort», l'infectiologue Dr. Gérard Schockmel ne mâche pas ses mots lorsqu'il s'agit de l'immunisation des personnes, nécessaire à ses yeux.

(tb avec Teddy JANS) «Sans vaccination obligatoire, nous resterons dans une horreur sans fin.» Pour l'infectiologue Gérard Schockmel, il n'y a pas d'autres solutions pour s'en sortir. Dans une tribune publiée dans le Luxemburger Wort, le docteur s'inquiète de «combien de personnes non vaccinées tomberont encore malades et mourront». Mais aussi «combien de vaccinés qui ne pourront pas être traités correctement parce que les hôpitaux seront surchargés».

Le centre de vaccination du Hall Victor Hugo déménage En raison de problèmes techniques, le centre de vaccination du Hall Victor Hugo est temporairement transféré dans les locaux de Luxexpo The Box, à partir de ce lundi.

En rendant à l'heure actuelle la vaccination obligatoire, l'infectiologue estime qu'il faudrait attendre au moins jusqu'aux mois de mars-avril pour que la population soit entièrement protégée. Le temps presse et le politique est donc sollicité. Un débat sur une telle mesure est d'ailleurs envisagé ce mois-ci, après une demande introduite par le Premier ministre Xavier Bettel (DP). Tant que le virus circule à grande échelle, d'autres variants ne sont pas à exclure.

Pour Gérard Schockmel, le plus grand danger concerne les non-vaccinés, car ils ne disposent d'aucune protection. Le spécialiste leur conseille donc de se procurer leur première dose le plus rapidement possible. Chacun devrait se faire injecter trois fois un vaccin pour obtenir une protection optimale. Pour rappel, l'injection de la dose complémentaire peut se faire quatre mois après la précédente injection.

Il ne sert à rien d'attendre les vaccins adaptés aux nouveaux variants, car ils n'offrent aucun avantage par rapport aux vaccins à ARN actuellement disponibles. De plus, ils ne sont pas disponibles actuellement. Pour le spécialiste, un retour à la normale ne peut être atteint que par la voie d'une immunité collective. Les vaccins à ARN messagers et les vaccins vectoriels ne sont pas une thérapie génétique, ils n'ont pas d'influence sur le patrimoine génétique et n'influencent pas la fertilité, poursuit le docteur.

L'infectiologue prédit des progrès dans les mois à venir en matière de traitement. La pilule antivirale de Pfizer est prometteuse, car elle protège jusqu'à 88% contre l'hospitalisation ou le décès - à condition qu'elle soit prise dans les cinq premiers jours après l'apparition des symptômes. Elle protège également contre l'omicron. Il est toutefois important de disposer de traitements combinés afin de se prémunir contre les résistances.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.