La vaccination n'empêchera pas le testing

Patrick JACQUEMOT

Pas question de stopper le Large Scale Testing (LST) sous prétexte que la campagne de vaccination anti-covid a débuté. Le ministère de la Santé a d'ailleurs annoncé que l'opération de dépistage massif du virus parmi la population se poursuivrait, au moins, jusqu'à mi-juillet2021. Mardi, le Dr Schmit, directeur de la Santé, a précisé que ces tests pourraient à l'avenir aussi bien concerner des résidents vaccinés contre l'infection que des non-vaccinés.

Six semaines après les premières injections, déjà 17.628 doses des formules Pfizer et Moderna ont été administrées aux volontaires concernés par les phases 1 et 2 de la campagne de vaccination. Les premières piqûres issues des flacons AstraZeneca débutant seulement cette semaine. Mais au-delà de l'injection, Jean-Claude Schmit compte bien continuer à évaluer la présence (ou non) du virus auprès de la population a priori protégée.

Pour le médecin, il est même important que les sujets vaccinés aient conscience de l'importance de leur participation au dépistage massif. A l'heure où de nombreux doutes pèsent sur l'efficacité des produits validés pour lutter face à l'épidémie, ce serait un moyen de s'en assurer au plus près de la réalité.

Pour l'heure, au Grand-Duché, 1,9 million de tests PCR ont déjà été effectués. De quoi détecter 51.879 cas d'infection parmi les participants au LST (hors frontaliers) .

