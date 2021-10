A compter de ce 18 octobre, les adolescents qui le souhaitent pourront recevoir première ou deuxième dose anti-covid directement dans leur établissement scolaire.

Covid-19 au Luxembourg

La vaccination frappe à la porte des lycées

Patrick JACQUEMOT A compter de ce 18 octobre, les adolescents qui le souhaitent pourront recevoir première ou deuxième dose anti-covid directement dans leur établissement scolaire.

Les plus de 12 ans ont été les derniers à être invités à se présenter pour la campagne de vaccination au Luxembourg. Mais depuis juin, les adolescents tardent à recevoir l'injection protectrice contre les formes graves de l'infection respiratoire. Le ministère de la Santé parle d'environ 55% de vaccinés au sein de cette tranche d'âge, quand ce taux monte à plus de 74% en population générale. Aussi, le gouvernement avait-il prévenu qu'il allait, dès la rentrée, faciliter l'accès des jeunes au vaccin en proposant des injections directement sur leur ''lieu de travail''.

Il est vrai qu'actuellement, les 10-19 ans constituent 20% des nouveaux cas covid+ dépistés sur le pays. Un ratio élevé qui, à défaut de s'avérer préoccupant question hospitalisation, participe à une transmission toujours forte du virus entre les jeunes générations et leurs aînés; le cercle familial restant le premier lieu de contamination (30% des nouveaux cas), selon le ministère de la Santé.

Ainsi, dès ce lundi, les lycées de Redange, Clervaux et Wiltz verront arriver les doses préconisées et les infirmières prêtes à les administrer aux volontaires disposant d'une autorisation parentale. Et alors que 796.000 doses ont déjà été proposées au Grand-Duché, la vaccination des adolescents s'intensifiera par cette campagne de proximité.

Celle-ci s'organisera selon trois modes. Soit directement dans les lycées, via les équipes mobiles. Soit via la présence du Impf-bus. Soit en proposant aux jeunes de les transporter vers les centres de vaccination encore en service (Hall Victor-Hugo, Luxembourg Air Rescue, Ettelbruck ou Esch-sur-Alzette). Cette solution sera ainsi offerte aux adolescents de 32 établissements du pays, selon un planning déterminé jusqu'au 29 octobre prochain actuellement.









