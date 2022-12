Le conseil supérieur des maladies infectieuses recommande la vaccination des enfants âgés de 6 mois à 5 ans présentant des facteurs de risque sévère. Les pathologies concernées sont listées.

La vaccination des tout-petits recommandée dans certains cas

La semaine dernière, le conseil de gouvernement «a marqué son accord à la recommandation du CSMI concernant la vaccination contre la COVID-19 chez les enfants âgés de six mois à cinq ans», était-il marqué dans le résumé des travaux publié mercredi 7 décembre.

Jusqu'en fin de semaine, cette recommandation n'apparaissait pas sur la page du conseil supérieur des maladies infectieuses (CSMI), sur le site Internet de la Santé. Elle est désormais mise en ligne.

«Pour les enfants présentant des facteurs de risque de covid-19 sévère »

Jusqu'alors, au Luxembourg, la vaccination contre le covid-19 était recommandée pour les enfants de plus de 5 ans. Le CSMI avait rendu un avis en ce sens pour les adolescents à partir de 12 ans dès le mois de juin 2021, puis pour les enfants à partir de 5 ans en novembre 2021. Pour les 5-11 ans, la posologie du vaccin est adaptée à l'âge.

Désormais, la vaccination est aussi recommandée chez les tout-petits, de 6 mois à 5 ans, «pour les enfants présentant des facteurs de risque de covid-19 sévère. La vaccination peut être proposée aux enfants sans immunité au SARS-CoV-2 préalable (absence d’infection préalable)», précise le CSMI.



Pas pour les enfants en bonne santé

L'instance ajoute dans la foulée: «La vaccination contre le covid-19 des enfants en bonne santé avec des antécédents d’infection covid-19 n’est pas recommandée car elle n’aura que peu de bénéfices directs et indirects surtout dans le contexte actuel de circulation du variant omicron et de l’approbation pour le moment uniquement d’un vaccin monovalent.»

En annexe de sa recommandation, le CSMI liste toute une série de pathologies «motivant la priorisation des enfants de 6 mois à 5 ans» pour la vaccination. Il s'agit par exemple d'insuffisance respiratoire chronique, de la mucoviscidose, d'asthme sévère, de pathologies cardiaques telles qu'une transplantation ou une hyperventilation pulmonaire. On retrouve aussi dans la liste des immunodépressions sévères congénitales ou acquises (cancer sous chimiothérapie), des maladies métaboliques, rénales, ou encore la trisomie 21.



Deux vaccins sont disponibles pour ces enfants de 6 mois à 5 ans présentant des facteurs de risque sévère. D'un côté, le Spikevax, «indiqué pour les enfants de 6 mois à 5 ans révolus», avec l'administration de deux à trois doses selon les cas de figure. De l'autre, le Comirnaty, «indiqué pour les enfants de 6 mois à 4 ans révolus», avec trois à quatre doses selon les enfants et la maladie qui les touche. «Les vaccins sont interchangeables en cas d’indisponibilité d’un des vaccins à ARNm», souligne le CSMI.



Autorisation européenne et constat national

Pour en arriver à cette recommandation, élaborée mi-novembre, approuvée par la société luxembourgeoise de pédiatrie et validée le 29 novembre - avant donc d'être également approuvée par le conseil de gouvernement la semaine dernière, le CSMI se base tout d'abord sur l'opinion favorable émise, le 19 octobre dernier, par le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'agence européenne du médicament (EMA), qui recommande d'étendre l'utilisation de Comirnaty et Spikevax à cette cible. La Commission européenne a également donné son accord d’utilisation.

Le CSMI se fonde aussi sur des données scientifiques et médicales nationales. «Entre mars 2020 et novembre 2022, 12.811 infections chez les enfants âgés entre 6 mois et 5 ans» ont été enregistrées. Pour rappel, la population des 0-4 ans au Luxembourg est estimée à 33.725 enfants.

«75% de ces infections (9.646) ont eu lieu en 2022 avec le variant Omicron», est-il aussi écrit dans la recommandation du CSMI. Si les infections au covid-19 chez les enfants âgés de 6 mois à 5 ans sont rarement graves (en plus des nombreux cas asymptomatiques) et si «une certaine immunité naturelle» est déjà en place au Grand-Duché, il n'en reste pas moins que les tout-petits présentant des facteurs de risque sévère sont tout particulièrement exposés à des complications liées au covid-19. D'où ce recours à la vaccination pour eux.

