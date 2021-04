La CGFP demande à ce que les enseignants et les agents des forces de l'ordre soient placés en priorité dans l'ordre de vaccination contre le covid. Jusqu'à présent, le gouvernement s'est refusé à établir un classement suivant les professions.

La vaccination des profs et policiers fait débat

Si elle se réjouit d'avoir été entendue sur «la vaccination du personnel pénitencier», la Confédération générale de la fonction publique (CGFP) n'entend pas lâcher le morceau en ce qui concerne les autres groupes professionnels du secteur public. Lundi, le syndicat demande en effet à ce que les policiers et les enseignants soient considérés comme prioritaires pour la vaccination contre le covid.

Pour la CGFP, l'ouverture d'une liste parallèle permettant aux volontaires de 30 à 54 ans de se faire vacciner avec AstraZeneca est insuffisante. A ses yeux, la vaccination «des professionnels qui entretiennent la vie publique» doit être plus rapide. Arguant que la deuxième injection n'aura lieu que «dix à douze semaines après la première», la CGFP considère «qu'un temps précieux» est perdu en attendant la vaccination des fonctionnaires travaillant en commissariat ou dans les écoles, collèges et lycées du pays.

Craignant que «de nombreux candidats ne soient pas vaccinés avant la fin de l'été», la Confédération estime pourtant que ces métiers sont «en première ligne», au même titre que le personnel de santé notamment.

La CGFP affirme d'ailleurs que «les ministres chargés de l'Education et de la police» auraient plaidé en faveur «d'une priorité de vaccination» pour ces deux professions, sans trouver «d'audience au Conseil de gouvernement». Il y aurait donc des «divergences d'opinion» au sein de la coalition tripartite sur cette question.

Si, pour l'instant, ni le ministère de l'Education nationale ni celui de la Sécurité intérieure n'ont commenté ce communiqué, le gouvernement s'est toujours refusé à dresser une liste des professions prioritaires à la vaccination. A l'exception des médecins, infirmiers et autres sous-traitants du secteur de la santé. Une position que défend depuis plusieurs mois le Comité d'éthique luxembourgeois, qui estime que prioriser tel ou tel métier «équivaudrait à retarder la priorité accordée à un groupe de personnes plus vulnérables de par leur âge ou leur situation médicale». La CGFP indique qu'une réunion est prévue avec le gouvernement le 3 mai pour évoquer cette extension aux 10.900 enseignants et 2.200 agents de la police Grand-Ducale du pays.

Pour rappel, la vaccination est ouverte depuis mars pour les résidents âgés de 55 à 64 ans (quel que soit leur emploi). L'ouverture de listes complémentaires, destinées à des volontaires prêts à recevoir l'AstraZeneca ou une dose non utilisée en fin de journée, pourrait accélérer la campagne vaccinale au Grand-Duché. A ce jour, 47.898 personnes ont reçu les deux doses anticovid préconisées.

