La vaccination des plus jeunes attendra

Patrick JACQUEMOT A défaut d'avoir reçu l'avis du Conseil supérieur des maladies infectieuses, le gouvernement n'a toujours pas tranché la question des injections anti-covid auprès des moins de 12 ans. Mais le pays s'en rapproche à petits pas.

C'est un secret de Polichinelle : oui, le gouvernement a bien l'intention d'abaisser l'âge de la vaccination anti-covid. Jusqu'alors adoptée pour les 12 ans et plus, la campagne d'injection des plus jeunes ne peut toutefois être officiellement validée. Mais l'attente «ne durera plus longtemps», a confié lundi la ministre de la Santé. Une Paulette Lenert (LSAP) qui ne compte plus que sur la publication du rapport du Conseil supérieur des maladies infectieuses pour inviter les pré-ados à rentrer dans la danse.

''Politiquement'', la chose se justifiera d'autant plus que le rebond infectieux affecte actuellement plus particulièrement les plus jeunes générations et commence à faire vaciller l'organisation scolaire luxembourgeoise. Si le ministère de l'Education a changé ses protocoles de dépistage, nul doute qu'il compte bien sur le renfort des anticorps injectés pour s'assurer d'une poursuite d'année scolaire en classe et non à la maison.

Déjà, le gouvernement peut se satisfaire d'avoir ''réussi'' la vaccination des adolescents. Ainsi, 66% des 12-17 ans ont été vaccinés. Soit mieux que leurs aînés de la tranche d'âge 20-29 ans (63%). Mais reste à savoir si les parents des écoliers seront prêts à autoriser leur enfant à recevoir le vaccin anti-covid proposé ou se méfieront par crainte d'éventuels effets indésirables.

Mais l'opération pourrait avoir un double effet : mieux protéger les enfants certes mais surtout protéger, par rebond, leurs parents. En effet, non seulement le virus apprécie de s'attaquer aux petits (qui développent rarement des formes graves de la maladie) mais surtout le covid se propage toujours essentiellement via contact dans le cercle familial. Au dernier rapport hebdomadaire de la direction de la Santé, c'était encore le cas pour 31% des nouvelles infections dépistées entre le 15 et 21 novembre derniers.

«Par contre, le délai reste à six mois pour ceux qui ont reçu une dose d'AstraZeneca et une seconde dose autre», a noté la ministre de la Santé.

Pour le Premier ministre, l'opération de vaccination des pré-ados pourrait débuter dès les vacances d'hiver. Sachant, comme il l'a confirmé en conférence de presse, que le vaccin adéquat pourrait être livré pour le 20 décembre prochain. Un autre cadeau pour les fêtes en somme, après l'envoi promis d'un bon pour cinq tests rapides à l'ensemble des ménages luxembourgeois à la même période.

Xavier Bettel a juste tenu à préciser qu'il n'était pas question de faire reposer la vaccination des tout-petits sur les fioles jusque-là mises à disposition par la Commission européenne. «On ne va pas prendre une dose et juste réduire les proportions (...) On ne va pas jouer au petit chimiste mais bien attendre le produit spécifique livré par Pfizer.»

Et le chef de gouvernement de conclure son propos en saluant le rôle de la communauté dans la diffusion des vaccins dont le Grand-Duché dispose depuis le 26 décembre 2020. «Nous n'aurions pas eu autant de vaccins si nous n'étions pas passé par l'Union européenne et sa clé de répartition entre Etats.»

