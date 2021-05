Comme pour les injections anti-covid pour les adultes, le Luxembourg se déterminera sur l'opportunité de proposer le sérum aux mineurs une fois la formule validée par l'Agence européenne des médicaments (EMA).

La vaccination des jeunes attendra l'avis de l'EMA

Avec désormais 241.270 doses anti-covid injectées, la campagne d'immunisation luxembourgeoise adopte un nouveau rythme de croisière. D'ailleurs, la semaine passée, les cinq centres de vaccination du pays et les équipes mobiles ont battu le record de vaccinations effectuées, plus de 40.700. Et les semaines à venir devraient être aussi bien plus rythmées encore. Mais en aucun cas, il n'est pour l'heure question au Grand-Duché d'administrer l'un ou l'autre des vaccins à un résident de moins de 16 ans.

Et la ministre de la Santé a confirmé, mardi, qu'il en sera encore ainsi tant que l'Agence européenne des médicaments n'aura pas donné son aval pour une formule compatible avec les tranches d'âge les plus basses. En réponse au député Jeff Engelen (ADR) qui l'interrogeait à ce propos, Paulette Lenert (LSAP) a ainsi rappelé que, pour l'heure, un seul laboratoire avait demandé cette autorisation (Pfizer/BioNTech). Cependant, l'autorité sanitaire n'a pas encore émis d'avis au sujet d'une possible mise sur le marché européen. «Mais les études de ce groupe montrent une efficacité vaccinale à 100%», n'a pas manqué de faire remarquer la ministre.

Si immunisation collective il doit y avoir, il faudra sans doute néanmoins passer par la vaccination des plus jeunes. En effet, même s'ils sont moins sujets à des formes graves de l'infection pulmonaire déclenchée par le covid-19, voire même souvent asymptomatiques en cas d'infection, les scientifiques s'accordent pour dire que les enfants constituent des vecteurs de circulation importants du virus. De l'utilité donc de les protéger, eux aussi, d'une éventuelle infection.

Le Canada a déjà opté pour cette vaccination depuis une semaine, et les Etats-Unis ont fait ce même choix pour les 12-15 ans ce mardi. Mais si Paulette Lenert est loin d'être défavorable à l'initiative, la ministre et le gouvernement n'entendent franchir ce pas que «si le vaccin est formellement approuvé par l'EMA pour ce groupe d'âge».





