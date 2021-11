La ministre de la Santé a détaillé l'avancée de la campagne de vaccination par catégorie d'âge au terme de 11 mois d'injections anti-covid. Une des leçons étant qu'un 20-29 ans sur trois ne dispose pas d'un schéma vaccinal complet.

La vaccination des jeunes adultes à la traîne

Laura BANNIER La ministre de la Santé a détaillé l'avancée de la campagne de vaccination par catégorie d'âge au terme de 11 mois d'injections anti-covid. Une des leçons étant qu'un 20-29 ans sur trois ne dispose pas d'un schéma vaccinal complet.

Si la troisième dose de vaccin contre le covid-19 a été étendue à l'ensemble de la population luxembourgeoise, certaines tranches d'âge peinent à passer sous l'aiguille. Alors que le pays annonce un taux de vaccination de 77% parmi les catégories d'âge concernées, la ministre de la Santé Paulette Lenert (LSAP) a fait part de disparités, en particulier chez les jeunes. Dans une réponse parlementaire sur l'avancée de la vaccination, la ministre de la Santé a fourni un tableau récapitulatif sur le taux de vaccination des résidents.

En onze mois de campagne vaccinale, c'est la première fois que de telles statistiques sont dévoilées. Si toutes les tranches d'âge de plus de 40 ans présentent un taux d'adhésion à la vaccination supérieur à 80%, les jeunes adultes sont moins nombreux à prendre rendez-vous pour leur injection. Ainsi, au 22 novembre 2021, les résidents de 20 à 29 ans présentaient le plus faible taux de vaccination du pays. Seulement 63% d'entre eux disposaient d'un schéma vaccinal complet, tandis que 880.176 doses de vaccin avaient déjà été administrées au Luxembourg.

Le Grand-Duché reste donc encore loin du taux de 85% qu'il s'était fixé, correspondant à une possible immunité collective. Seules quatre classes d'âge l'ont franchi : les plus de 80 ans, les 75-79, les 65-69 et les 55-59 ans.

Dans les données présentées alors que le gouvernement s'apprête à annoncer de nouvelles mesures sanitaires dans l'après-midi, les résidents ayant complété leur vaccination à l'étranger ne sont pas pris en compte. Mais la ministre de la Santé précise bien que ces derniers sont en fait intégrés aux statistiques uniquement s'ils ont reçu leur seconde dose au Luxembourg.

Compte-tenu de la nécessaire protection des données personnelles, les services de la Santé disposent d'un nombre restreint d'informations sur l'avancée de la campagne vaccinale au Luxembourg. A savoir : l'âge, le sexe et le statut de résidence du patient, mais également le lieu d'injection de la vaccination, le sérum utilisé et si le sujet fait -ou non- l'objet d'une hospitalisation suite à une possible infection covid.



Si Paulette Lenert indique que le ministère dispose également du détail par commune et nationalité, elle précise que ces informations ne sont pas transmises au grand public. Elles servent néanmoins «pour cibler plus spécifiquement les actions», notamment dans les opérations de communication destinées à encourager tel secteur ou telle part de la population à se protéger d'un virus qui ne cesse de muter.

Ainsi, la direction de la Santé s'appuie sur ces statistiques pour aller vers différentes communautés où le taux d'adhésion à la vaccination est le plus faible. Séances de questions-réponses, supports de communication et équipes mobiles de vaccination font notamment partie des outils ciblant les non-vaccinés en priorité. Un axe qui sera encore suivi, début décembre, grâce à la mise en place d'équipes mobiles dans les centres commerciaux et d'actions temporaires dans les communes.





