Lutte anti-covid

La vaccination des enfants vulnérables débutera mardi

Le gouvernement luxembourgeois a annoncé ce vendredi que les enfants vulnérables pourront s'inscrire pour recevoir leur injection anti-covid à partir du 14 décembre.

Le gouvernement a donné son feu vert pour la vaccination des moins de douze ans. Cette dernière débutera mardi 14 décembre, et concernera les enfants âgés de 5 ans à 11 ans, vulnérables, ou en contact régulier avec des personnes vulnérables. Actée lors du Conseil de gouvernement, cette décision a été prise «sur base de l'avis du Conseil supérieur des maladies infectieuses», indique le gouvernement luxembourgeois.

Rien ne presse pour la vaccination générale des 5-11 ans Si vaccination des plus jeunes il doit y avoir au Luxembourg, le Conseil supérieur des maladies infectieuses recommande de cibler d'abord les enfants vulnérables et les petits vivant auprès de personnes susceptibles de développer des formes covid graves.

Ainsi, les enfants porteurs d'une pathologie respiratoire, d'une maladie rénale ou encore d'une immunodépression sévère pourront passer sous l'aiguille. La liste des vulnérabilités prises en compte dans le cadre de cette vaccination est disponible sur le site de la Santé.

Pour obtenir un schéma vaccinal complet, les enfants devront recevoir deux doses espacées de quatre semaines, soit 28 jours. Le volume de cette injection est trois fois plus faible que celle administrée aux adolescents de 12 ans et plus. Le gouvernement précise cependant que «les enfants qui fêtent leur 12e anniversaire avant de recevoir leur deuxième dose peuvent recevoir le même vaccin que les adultes», à savoir une dose du sérum de Pfizer.

La prise de rendez-vous s'effectue par le médecin ou le pédiatre de l'enfant concerné à partir du 14 décembre. Une fois cette inscription effectuée, une invitation sera alors directement envoyée par courrier postal. «La vaccination peut aussi être réalisée directement par les médecins qui participent à la vaccination des enfants», précise l'exécutif.

L'ouverture de la vaccination à l'ensemble des enfants âgés de 5 à 11 ans s'effectuera «dans un deuxième temps» annonce le gouvernement. Avant d'envisager cette seconde phase, l'Etat indique attendre la publication d'une étude «sur les retours d’expérience de la vaccination des enfants aux Etats-Unis».

