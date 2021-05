Combien de temps attendre entre une infection au coronavirus et l'injection du vaccin? Interrogée, la ministre de la Santé reconnait que la situation n'est pas «définitivement clarifiée».

La vaccination des covid+ pose question

Patrick JACQUEMOT Combien de temps attendre entre une infection au coronavirus et l'injection du vaccin? Interrogée, la ministre de la Santé reconnait que la situation n'est pas «définitivement clarifiée».

Elle court, elle court la vaccination anti-covid. Au point que pour la première semaine de mai, le Luxembourg a battu son record hebdomadaire d'injections. 40.717 piqûres en sept jours alors qu'en six mois de vaccination le meilleur seuil atteint était de 22.816 doses. Mais alors que le pays entend hausser le rythme dans les temps à venir, une question commence à poindre parmi les quelque 68.000 personnes ayant déjà été dépistées positives au virus : peuvent-elles être vaccinées et si oui, combien de temps après leur infection?

La députée Françoise Hetto-Gaasch (CSV) vient d'interpeller la ministre de la Santé à ce sujet. Mais pas sûr que la réponse de Paulette Lenert ne réconforte la parlementaire et ceux qui s'interrogent sur ce délai. S'il reste fortement recommandé à l'ensemble de la population de se faire vacciner, question timing, celle qui vient de recevoir sa première dose (Pfizer) reconnait que «la réponse n'est pas encore claire».

En l'état actuel 78.562 hommes et femmes ont déjà bénéficié d'un «schéma vaccinal complet» contre le covid. Dont 6.172 grâce à l'injection unique de Johnson & Johnson.

Un flou que le Luxembourg aurait souhaité lever en s'appuyant sur une recommandation des autorités européennes. Mais les services du ministère de la Santé n'ont toujours reçu l'avis du Centre européen de contrôle et de prévention des maladies. Et si la recommandation tarde, c'est «précisément parce qu'il n'est pas facile de juger» du bon délai entre contagion et vaccination.

Au niveau national, le Conseil supérieur des maladies infectieuses a, pour sa part, confirmé qu'il n'y avait pas de contre-indication pour une personne qui a déjà été porteuse du virus de se présenter pour une injection anti-covid. Et cela quel que soit le niveau des anticorps que le sujet a pu développer pour se débarrasser de l'infection. A l'appréciation du degré de la réponse immunitaire, un médecin pourra toutefois recommander au patient de ne se présenter que pour une des deux vaccinations recommandées seulement (pour Pfizer, Moderna et AstraZeneca) ou d'orienter la personne vers la monodose du vaccin Johnson & Johnson. Voire patienter près d'un semestre.

L'Université de Luxembourg recommande, elle, à toute personne précédemment atteinte par le covid de se rapprocher de son médecin traitant. Selon son avis de professionnel, et en fonction de l'avis de l'intéressé, choix sera fait de répondre dans les temps à une invitation à la vaccination ou à reporter ce choix. Mais sans tarder toutefois car, indique l'Uni, «les premières données suggèrent que l'immunité naturelle contre le covid-19 peut durer environ 5 mois, mais des études complémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre ce phénomène».

Et cette question de la vaccination des infectés covid sera encore plus délicate à résoudre pour les cas des personnes attaquées par le virus mais asymptomatiques... «Pas facile», cela semble bien résumer la situation donc.





