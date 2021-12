Avec 26.653 doses anti-covid injectées entre le 22 et le 28 novembre, le Luxembourg présente maintenant un taux de vaccination de 77,8%. Le boom de la troisième dose est incontestable.

Luxembourg 3 min.

Lutte anti-covid

La vaccination bondit de 47% en une semaine

Patrick JACQUEMOT Avec 26.653 doses anti-covid injectées entre le 22 et le 28 novembre, le Luxembourg présente maintenant un taux de vaccination de 77,8%. Le boom de la troisième dose est incontestable.

Est-ce la crainte du nouveau variant? La pression des nouvelles mesures sur celles et ceux qui ne seraient pas vaccinés? La volonté de passer les fêtes dans une quasi-normalité plutôt que confinés? Toujours est-il que les volontaires pour la vaccination accourent. Dans les centres de vaccination d'abord (désormais accessibles sur invitation seulement) mais aussi partout où les injections anti-covid peuvent se faire. Ainsi en une semaine, la campagne vaccinale a administré 8.565 doses de plus que sur les sept jours précédents.

Des anti-vax s'invitent au domicile du Premier ministre Devant l'adresse personnelle de Xavier Bettel, des opposants sont venus crier leur rejet des choix sanitaires du gouvernement mardi. Une contestation qui s'est ensuite déplacée sous les fenêtres de la ministre de la Famille.

Ainsi, le dernier rapport hebdomadaire du ministère de la Santé salue ce regain d'intérêt. Une augmentation très largement due aux adultes venus recevoir leur dose complémentaire. Ainsi, sur les 26.653 doses injectées entre le 22 et le 28 novembre, cette ''troisième dose'' (ou deuxième pour ceux qui ont reçu du Johnson&Johnson précédemment) représentait les trois quarts des piqûres effectuées.

Onze mois tout juste après le début de la campagne vaccinale anti-covid, les autorités sanitaires annoncent un taux de couverture de 77,8% de la population éligible au vaccin (dès 12 ans). Soit 0,8% de gagné en une semaine... Autant dire que pour atteindre les 85% espérés, il faudra encore bien des vaccinations et du temps. Toutefois pour accélérer le rythme, le ministère de la Santé multiplie les initiatives.

Après le lancement des «pop-up» (en galeries commerciales notamment), une Semaine de la vaccination devrait venir booster les chiffres. Du 6 au 12 décembre, une foule d'équipes mobiles seront lancées au contact des volontaires dans tout le pays à travers des opérations éclair. Le programme de cette opération sera bientôt dévoilé.

A analyser les chiffres au Luxembourg, les autorités constatent que les personnes non vaccinées ont deux fois plus de risque d’être infectées que les hommes et femmes disposant d'un schéma vaccinal complet. Ainsi, sur les 1.897 nouvelles infections constatées sur sept jour, le taux d’incidence parmi les non-vaccinés est de 450/100.000 habitants contre 217/ 100.000 pour les vaccinés.

Du côté des hospitalisations, 20 des 39 patients hospitalisés en soins normaux n’étaient pas vaccinés. En soins intensifs, le ratio est de 4 non-vaccinés sur 10 malades pris en charge en réanimation. D'aucuns pourraient donc souligner que les vaccinés sont donc majoritaires en soins intensifs, fausse analyse. En effet, il faut mettre en perspective ces chiffres avec les quantités respectives de citoyens non protégés. Un petit réservoir de population mais dans lequel le virus s'avère bien plus nuisible pour la santé des individus.

Reste que jamais depuis novembre 2020, le nombre de dépistage covid+ n'avait été aussi conséquent dans le pays. Et cela alors que 914.108 doses anti-covid ont été administrées et que 430.536 personnes disposent d'un schéma vaccinal complet.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.