En une semaine, le nombre de doses anti-covid administrées a bondi de 19% au Luxembourg. Une accélération de la campagne essentiellement due à la demande en vaccins complémentaires.

La vaccination au grand galop

Patrick JACQUEMOT En une semaine, le nombre de doses anti-covid administrées a bondi de 19% au Luxembourg. Une accélération de la campagne essentiellement due à la demande en vaccins complémentaires.

Le virus n'en finit pas de circuler au Grand-Duché. Encore 2.699 nouveaux cas contaminés, entre le 29 novembre et le 5 décembre dernier. Plus 14% d'infections d'une semaine à l'autre, indique le dernier rapport hebdomadaire du ministère de la Santé. Et un des meilleurs moyens de ralentir la foulée de l'épidémie (près de 400 nouveaux par jour), c'est que la vaccination sprinte plus vite que le covid. Et à ce sport-là, le Luxembourg cravache dur. Ainsi, sur la semaine indiquée pas moins de 32.959 doses ont pu être délivrées.

«C'est aux adultes de se faire vacciner» Pour Charel Schmit, la vaccination des enfants doit être utilisée en ultime recours face à la pandémie. L'Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher estime que les jeunes générations ont déjà trop souffert de la crise covid.

Soit 19% de plus que la semaine auparavant, notent les indicateurs de la Santé. Soit aussi le double de ce qui se pratiquait voilà encore quinze jours... le triple d'il y a un mois et demi... huit fois plus qu'à la rentrée de septembre même. C'est dire si à la quatrième vague de contaminations répond bien une vague de vaccination. Du coup pour coup!

Mais le marathon immunitaire est encore loin d'avoir franchi la ligne d'arrivée, s'il y en a une. L'objectif des 85% est encore loin, même si aujourd'hui le pays enregistre un taux de vaccination anti-covid de 78,6% de la population en âge de recevoir une injection (12 ans et plus). Hélas, malgré les files d'attente repérées ici ou là devant les nouveaux pop-up center de vaccination, les pourcentages augmentent bien plus lentement qu'espéré.



Rien ne presse pour la vaccination générale des 5-11 ans Si vaccination des plus jeunes il doit y avoir au Luxembourg, le Conseil supérieur des maladies infectieuses recommande de cibler d'abord les enfants vulnérables et les petits vivant auprès de personnes susceptibles de développer des formes covid graves.

D'où la mobilisation générale sonnée via la Semaine de la vaccination. D'où la commande de 100.000 doses supplémentaires de Moderna destinées à pouvoir rouvrir le centre du Findel (ce sera chose faite ce vendredi). D'où l'insistance des autorités à faire passer le message : «Les personnes non vaccinées ont plus de deux fois plus de risque d’être infectées que les personnes avec un schéma vaccinal complet» (sans parler des complications de santé). D'où aussi le renforcement des règles 2G et 3G des contrôles CovidCheck, pouvant pousser quelques réfractaires vers les cabinets médicaux, équipes mobiles et autres Impf-bus.

A priori, les invitations lancées pour la ''dose complémentaire'' ont vite trouvé écho. La semaine passée, à elle seule la troisième dose représentait plus des trois quarts des injections effectuées (78%). De quoi porter à 434.615 hommes, femmes et adolescents le nombre de résidents disposant d'un ''schéma vaccinal complet''.

