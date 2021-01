Après les soignants, c'est au tour des retraités de bénéficier du vaccin anti-covid au Luxembourg. Mardi, la campagne de protection des aînés luxembourgeois a débuté avant de se poursuivre dans dix autres résidences seniors maintenant.

La vaccination arrive en maisons de retraite

Trop tôt pour le vaccin développé par Moderna, tout juste validé ce mercredi, par l'agence européenne des médicaments. Aussi, ce 6 janvier au matin, les premiers seniors luxembourgeois à avoir reçu l'injection anti-covid ont bénéficié de la version Pfizer/BioNTech. La même que celle délivrée, depuis le 28 décembre aux personnels soignants et ambulanciers, et depuis le 30 aux personnels d'aide et de soins des structures d'hébergement pour personnes âgées et des réseaux d'aide et de soins du pays.

Une piqûre d'éthique avant la vaccination Avant d'établir sa stratégie de vaccination, le gouvernement avait promis de s'appuyer sur l'avis du comité national d'éthique. Ses membres ont eu 12 jours pour étudier cette problématique contrainte par le faible nombre de doses vaccinales attendues dans un premier temps.

Pour cette troisième vague de la campagne de vaccination, il s'agit de se rendre parmi les 52 structures seniors médicalisées du Luxembourg. D'ici au 14 janvier, il sera d'abord question de cibler 11 maisons de soins.

Si plus de 1.000 doses de vaccin sont prévues pour ce public spécifique, il faudra compter plusieurs semaines avant que l'ensemble des seniors volontaires (parmi les 650 résidents) ne soient immunisés. Le délai dépendant là encore de l'arrivée, en plus ou moins grand nombre, des dosettes injectables. Sans oublier l'indispensable rappel, 21 jours après la première injection.

Dans le mille Hasard, pour cette première matinée de vaccination, c'est le Dr Joseph Mersch (96 ans, aujourd'hui pensionné) qui a été piqué en premier. Un médecin qui, en son temps, avait eu l'occasion de vacciner les soldats de l'armée luxembourgeoise. Pas réfractaire donc!



Pour le Dr Carine Federspiel, ce mercredi marque une étape majeure pour les maisons accueillant des retraités. «Et la stratégie vaccinale consistant à se concentrer d'abord sur les maisons de soins, puis les centres intégrés pour personnes âgées (CIPA) est la bonne. Car c'est là où en fait se trouvent le plus de sujets vulnérables face au virus. Non seulement à cause de l'âge élevé des résidents mais surtout de l'état de démence de certains les empêchant d'appliquer les règles sanitaires qu'impose l'épidémie».

Chaque établissement seniors doit maintenant adresser au ministère de la Famille (qui relaie celui de la Santé), le nombre exact de résidents volontaires pour recevoir la vaccination. «Mais le taux d'adhésion est particulièrement haut», indique la vice-présidente de la COPAS, structure regroupant les prestataires offrant des services d’aide et de soins aux personnes âgées, malades, souffrant de troubles mentaux ou en situation d’handicap. «Une question de génération», estime Carine Ferderspiel.

Et d'expliquer que si le volontariat est élevé dans les maisons de retraite, c'est parce qu'elles «regroupent des hommes et des femmes ayant vécu l'arrivée des premiers vaccins et leur efficacité sur la santé collective de la santé, notamment en ce qui concerne la mortalité infantile». Une expérience qui les conforte à accepter avec moins de doute la protection vaccinale en 2021.

A noter que l’ensemble du personnel des structures d’hébergement pour personnes âgées (6.332 professionnels de santé et 8.927 autres employés) sera également vacciné au cours des prochaines semaines. Mais eux sont convoqués dans les centres de vaccination installés sur le territoire national.

