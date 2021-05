Cinq mois après son démarrage, la campagne vaccinale a dépassé les 43.600 injections la semaine passée. Mais l'ouverture du sixième centre de vaccination devrait permettre au Luxembourg de viser encore plus haut.

Luxembourg 2 min.

La vaccination anti-covid va de record en record

A l'heure où le pays peut se féliciter d'avoir vacciné environ un tiers de la population avec, au moins, une dose anti-covid, il pourra aussi saluer l'efficacité de son organisation. Même si les arrivées des stocks des laboratoires apparaissent toujours aussi peu prévisibles, les centres de vaccination ne cessent de monter en puissance. Ainsi, du 10 au 16 mai, 43.646 doses auront trouvé preneurs. De quoi relayer loin le précédent record, avec presque 3.000 injections supplémentaires sur une même durée de sept jours.

Les équipes se rodent, le geste s'accélère (12 vaccinations/heure en moyenne), les invitations se multiplient et voilà maintenant qu'un sixième centre de vaccination ouvre. Depuis ce mercredi matin, le site de LuxExpo au Kirchberg a ainsi ses premiers volontaires à la vaccination. Et si le ministère de la Santé a choisi de déclencher son vaccinodrome, c'est qu'il sait pouvoir compter sur l'arrivée des doses nécessaires. Ainsi, par rapport aux précédentes annonces, AstraZeneca a ainsi promis 8.750 doses supplémentaires d'ici la fin juin. Soit 121.000 unités espérées sur les six prochaines semaines.



Les déchets des centres de vaccination finissent au feu Avec désormais six centres de vaccination opérationnels, le Luxembourg va devoir assurer la prise en charge de plus de rebuts à la suite des injections. Une filière désormais bien rodée.

Des flacons qui seront bien vite employés, car avec le site du Kirchberg le nombre de lignes accessibles au public va considérablement augmenter. Le dernier point de vaccination a été lancé avec six lignes mais il pourra monter jusqu'à 48 postes fonctionnant en simultané. Soit, excusez du peu jusqu'à 42.000 vaccinations quotidiennes. Soit donc autant en une journée que le record actuel obtenu sur une semaine...

«Au total, nous avons mis en place des structures permettant d'aller jusqu'à 100.000 personnes reçues en sept jours», avance Luc Feller du haut-commissariat à la protection nationale. Et l'homme qui veille sur cette organisation quasi militaire de se dire toujours prêt à activer, si les stocks de sérums sont suffisants, jusqu'à 114 lignes de vaccination. Le pays n'en est pas là encore, et pour l'instant les convocations sont expédiées aux 46-48 ans. En outre, il y a la liste des volontaires pour le vaccin AstraZeneca, qui comprend environ 33 000 personnes, dont 19 500 ont déjà reçu leur invitation. Et puis il y a la liste d'attente pour les doses résiduelles, qui comprend environ 23 000 personnes.

Il est à noter qu'au 19 mai, 97.020 hommes et femmes bénéficient d'un «schéma vaccinal complet». Soit une ou deux doses, en fonction du sérum employé et l'état de santé des volontaires.

