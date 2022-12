Selon le ministère de la Santé, deux cas ont été recensés ces six derniers mois dans les écoles et maisons relais. Un dépistage des cas contact a été mis en place.

Luxembourg 2 min.

Maladie infectieuse

La tuberculose refait surface au Luxembourg

Anne-Sophie DE NANTEUIL Selon le ministère de la Santé, deux cas ont été recensés ces six derniers mois dans les écoles et maisons relais. Un dépistage des cas contact a été mis en place.

Une épidémie peut en cacher une autre. Pour la première fois depuis plus de vingt ans, les cas de tuberculose ont progressé dans le monde, alertait l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dans un rapport publié le mois dernier. Et le Luxembourg n'y échappe pas, confirme Paulette Lenert (DP) dans une réponse parlementaire publiée mercredi.

Le rebond de l'épidémie de covid-19 se confirme Les derniers chiffres de la Santé montrent que les contaminations poursuivent leur tendance à la hausse. Les admissions à l'hôpital sont également un peu plus nombreuses.

Au total, deux cas ont été recensés ces six derniers mois dans les écoles et maisons relais du Luxembourg, détaille la ministre de la Santé, sans toutefois préciser le profil des malades. Autrement dit, s'il s'agissait d'écoliers ou de membres du personnel.

L'inspection sanitaire et la direction de la Santé ont néanmoins été informées de la situation. Comme pour le covid-19, un dépistage a été mis en place afin d'identifier les cas contact. Les personnes concernées ont ainsi été notifiées «par la direction de la Santé», précise encore la ministre.

Car détecter la maladie «le plus tôt possible» constitue le meilleur moyen de lutte contre sa propagation. Un dépistage d'autant plus important qu'il est possible d'être infecté avant de tomber malade. Or, la tuberculose est «très contagieuse». «La bactérie peut rester longtemps dans l'air», ajoute-t-elle avant de rappeler l'importance d'aérer les salles de classe.

Un décès sur huit est lié à une infection bactérienne En 2019, 7,7 millions personnes ont perdu la vie à la suite d'une infection bactérienne, indique un étude publiée mardi dans "The Lancet".

Paulette Lenert se veut néanmoins rassurante. Les cas de tuberculose restent «rares» dans les écoles. Raison pour laquelle les dépistages systématiques - pratiqués auparavant - ne sont d'ailleurs désormais plus réalisés.

Pour rappel, l'OMS estime à 10 millions le nombre de nouveaux cas de tuberculose chaque année dans le monde. Si cette maladie infectieuse peut se soigner, elle tue tout de même 1,5 million de personnes par an. Elle fait ainsi partie des dix premières causes de mortalité à travers le monde.

Qu'est-ce que la tuberculose ? La tuberculose est une maladie d'origine bactérienne qui s'attaque principalement aux poumons. Cette infection évolue lentement et les symptômes apparaissent petit à petit. Elle peut être «active» (la personne atteinte est alors malade) ou latente (la bactérie se trouve dans l'organisme, mais ne provoque pas de maladie). S'il existe désormais des traitements efficaces, elle reste potentiellement mortelle. Quels symptômes ? Voici les principaux symptômes de la tuberculose dite «active» : Une perte d'appétit et/ou un amaigrissement,

Une fatigue importante,

Une fièvre prolongée, en particulier le soir et la nuit, pouvant s'accompagner de sueurs nocturnes,

Une toux,

Un essoufflement et des difficultés respiratoires,

Des douleurs thoraciques.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.