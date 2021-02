Et c'est officiel : l'engin n'a pas sa place sur les trottoirs mais doit bien circuler sur la chaussée.

La trottinette électrique entre dans le Code de la route

Patrick JACQUEMOT Et c'est officiel : l'engin n'a pas sa place sur les trottoirs mais doit bien circuler sur la chaussée.

Elle avait un peu pris tout le monde de vitesse. Les piétons qui l'ont vue débouler sur leur espace; les automobilistes qui l'ont aperçue se faufiler entre les voitures dans les embouteillages et... les autorités qui ne savaient que trop faire de ce nouvel engin s'insérant dans la circulation. Voilà maintenant le Code de la route luxembourgeois adapté aux trottinettes électriques, notamment. Car, vendredi, c'est un toilettage plus large de la réglementation qu'a présentée le ministre de la Mobilité.

Au terme d'un peu plus d'un an de consultation, François Bausch et ses partenaires ont ainsi réussi à stationner quelques nouveaux chapitres concernant ce qu'il convient de nommer désormais les «micro-véhicules électriques». Un terme englobant aussi bien les fameuses trottinettes mais aussi les mono-roues. Bref tout ce qui dispose d'un moteur permettant d'avancer entre 6 et 25 km/h, avec ou sans siège et conçu pour un seul usager.

Comme c'était envisagé depuis des mois, ils doivent disposer d’un avertisseur sonore, d'un éclairage avant (allumé de jour comme de nuit), d'un feu rouge à l'arrière mais aussi de catadioptres réfléchissantes latéraux. Un frein est exigé pour les véhicules à une seule roue et, au-moins deux freins agissant sur au-moins deux roues pour les véhicules à plusieurs roues. Voilà pour l'aspect mécanique, car pour la circulation la règle est claire. Le pilote d'un micro-véhicule électrique doit (se) conduire comme un cycliste.

Pour les skaters, le casque n'est pas obligatoire. Mais recommandé. Photo : Chris Karaba

Ainsi, dès l'âge de 10 ans, on a le droit et à partir de 13 ans il est obligatoire de circuler sur les endroits prévus pour cycles (pistes) ou bien sur les voies de circulation. Et le ministre de commenter : «Avant 10 ans, les trottoirs et autres endroits prévus pour les piétons peuvent donc être utilisés, toujours en respectant la priorité de ceux-ci.»

Sécurité routière, ministère et autres partenaires ont profité de l'occasion pour statuer également sur la place dédiée à la circulation des skateboards, vélos d’enfants, patins à roulettes ou trottinettes. Tous sont considérés par le Code de la route comme équivalent aux piétons. A eux donc «sans restriction» les trottoirs et tous les espaces réservés aux piétons, toutefois sans dépasser la vitesse à l’allure du pas ainsi que sur les voies signalées par un panneau routier indiquant des patins à roulettes.

