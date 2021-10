Près de la moitié des 8.686 doses administrées au Luxembourg du 27 septembre au 3 octobre ont concerné des sujets déjà doublement vaccinés les mois passés. L'injection "booster" étant administrée prioritairement aux seniors.

Vaccination anti-covid

La troisième dose en phase de décollage

Patrick JACQUEMOT Près de la moitié des 8.686 doses administrées au Luxembourg du 27 septembre au 3 octobre ont concerné des sujets déjà doublement vaccinés les mois passés. L'injection "booster" étant administrée prioritairement aux seniors.

Des semaines que les autorités sanitaires ont débuté l'administration de la troisième dose anti-covid. D'abord à des personnes souffrant d'un manque de défense immunitaire évident (dialysées ou certains greffés par exemple). Le choix avait été annoncé en juillet dernier; il a été amené à se développer après la recommandation du Conseil des maladies infectieuses. Ce dernier, début septembre, s'était montré favorable à l'injection pour les plus de 75 ans.

0,24% d’effets indésirables déclarés après vaccination Entre décembre et septembre, 1.864 signalements ont été reçus par le ministère de la Santé. Dans neuf cas cependant, la personne vaccinée est décédée des suites de l'injection. A relativiser par rapport aux 773.945 doses administrées alors.

Et incontestablement la bascule de septembre à octobre constitue un changement net dans l'orientation vaccinale luxembourgeoise. Si pendant l'été, seule une cinquantaine de personnes recevaient ladite dose chaque semaine, le dernier rapport hebdomadaire du ministère de la Santé fait état de... 4.070 personnes concernées. Soit presque autant que le total de sujets ayant reçu une première (1.877) et une seconde dose (2.739) durant ces mêmes sept jours.

A ce jour, la campagne vaccinale a donc permis la distribution de 789.773 doses auprès de frontaliers comme de résidents, âgés de plus de 12 ans.

En l'état, le taux de vaccination de la population éligible atteint les 74%. Bien loin des 85% espérés pour un relâchement plus franc des mesures sanitaires. Un taux qui, surtout, devrait inciter Xavier Bettel et Paulette Lenert à suggérer l'introduction du CovidCheck à l'entrée des lieux de travail pour la prochaine version de la loi Covid. Un texte qui ne va plus tarder à être dévoilé, sa mise en oeuvre devant débuter à compter du 18 octobre.

D'ici là, la campagne vaccinale poursuivra sur sa voie de la proximité, notamment via les déplacements du vacci-bus. Ainsi, dans les jours prochains, l'Impf-bus est attendu sur le parking de plusieurs centres commerciaux (avec toujours un accès gratuit) :

Jeudi 7 octobre (11h -15h) : sur la Zone d’activité économique Gadderscheier, à Sanem

(11h -15h) : sur la Zone d’activité économique Gadderscheier, à Sanem Vendredi 8 (10h–16h) : Supermarché Cora à Foetz

(10h–16h) : Supermarché Cora à Foetz Vendredi 8 (11h–17h) : City Concorde à Bertrange

Samedi 9 (9h30–13h) : Veiner Nëssmoart à Vianden

(9h30–13h) : Veiner Nëssmoart à Vianden Samedi 9 (11h–15h) : Nordstrooss Shopping Mile à Marnach

