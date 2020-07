Depuis samedi, les élèves de l'enseignement secondaire peuvent commander leurs manuels scolaires pour la rentrée 2020/2021 via l'application mise en service par le ministère de l'Éducation nationale. Comme en 2018 et 2019, la procédure reste totalement gratuite.

La troisième campagne myBooks.lu sur les rails

Depuis samedi, les élèves de l'enseignement secondaire peuvent commander leurs manuels scolaires pour la rentrée 2020/2021 via l'application mise en service par le ministère de l'Éducation nationale. Comme en 2018 et 2019, la procédure reste totalement gratuite.

(JFC) - Pour le troisième été consécutif, l'application app.myBooks.lu est accessible aux élèves du secondaire, et ce, depuis samedi, informe le ministère de l'Éducation nationale ce lundi. Cette procédure simplifiée leur permet de commander en ligne leurs manuels en vue de la prochaine année scolaire. Ensuite, il ne leur reste plus dans un second temps qu'à se procurer le matériel pédagogique gratuitement dans une des onze librairies listées sur le portail.

Concrètement, les élèves peuvent utiliser l'application app.mybooks.lu sur leur ordinateur, smartphone ou tablette, grâce à un accès personnalisé et sécurisé. Par contre, les élèves des classes de la voie de préparation, des classes d'accueil, des classes CLIJA (insertion pour jeunes adultes) et ceux des classes européennes et internationales recevront leurs manuels scolaires immédiatement à leur école.

Secondaire: comment retirer ses livres scolaires gratuitement? Dès le 23 juillet prochain, les élèves du secondaire pourront télécharger une application spéciale qui leur permet de sélectionner leurs manuels gratuits et de les récupérer à la librairie. Comment cela fonctionne?

Peuvent bénéficier de cette gratuité, tous les élèves de l'enseignement secondaire classique et général, et de la formation professionnelle. Mais aussi ceux qui font leurs études dans les classes européennes et internationales (baccalauréat international, bac européen, A-level) dans les écoles publiques, ainsi que dans les lycées privés appliquant les programmes des écoles secondaires publiques.



Pour rappel, la gratuité de tous les manuels scolaires obligatoires pour les élèves de l’enseignement secondaire et de la formation professionnelle remonte à la rentrée 2018/2019. Par ailleurs, afin de promouvoir une utilisation durable et responsable des manuels scolaires, les élèves qui utilisent des manuels d'occasion recevront un bon d'achat d'une valeur de 50% du prix d'achat d'un nouveau livre. Dans son communiqué, le ministère précise que les bons émis cette année resteront valables jusqu'au 30 juin 2021.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.