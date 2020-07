Les syndicats sont ressortis amers de la rencontre, vendredi, avec Etat et patronat. Pour LCGB, OGBL et CGFP, si des avancées sociales ont été obtenues, la discussion n'a pas permis d'aborder des thèmes essentiels pour assurer une sortie de crise aux dégâts socialement limités.

La tripartite se concentre sur l'aide aux chômeurs

Patrick JACQUEMOT Les syndicats sont ressortis amers de la rencontre, vendredi, avec Etat et patronat. Pour LCGB, OGBL et CGFP, si des avancées sociales ont été obtenues, la discussion n'a pas permis d'aborder des thèmes essentiels pour assurer une sortie de crise aux dégâts socialement limités.

Ils l'ont (enfin) eue cette tripartite. Après de longues semaines à demander, puis exiger, cette rencontre du gouvernement, du patronat et des représentants des salariés, les syndicats ont obtenu gain de cause. La première en dix ans... En tout cas, Xavier Bettel (DP) avait-il fixé à ce vendredi la table ronde tant souhaitée. Au final, seul le Premier ministre affichait une franche satisfaction du dialogue social retrouvé. «Discussions constructives», affirmait le chef du gouvernement au sortir de la réunion. Pour un peu, OGBL, CGFP et LCGB seraient presque tentés de lui répondre : monologue constructif...

Car si incontestablement, les syndicats ont «retiré du positif» du rendez-vous du jour, à Senningen, ils en sortent aussi avec l'impression que le Premier ministre les a écoutés mais guère entendus à nouveau. «D'accord, il y a du bon à entendre que l'Etat va réformer les modalités d'aides à l'embauche (en annulant les limites d'âge pour bénéficier des soutiens publics, par exemple). Oui, il est rassurant de voir que les ministres réfléchissent à savoir comment relancer l'apprentissage. Ou que l'accompagnement des quelque 20.000 chômeurs actuels fera l'objet de toutes les attentions (de l'Adem prioritairement), mais il n'y a pas que cela dans les dossiers», reproche ainsi Patrick Dury, président du LCGB.

Même avis, mi-figue mi-raisin, pour la cheffe de l'OGBL. Ainsi, Nora Back souligne autant ce qui la satisfait, comme «l'assurance du patronat (UEL) de discuter de changements dans le droit du travail (maintien dans l'emploi, modalités des plans sociaux, etc)», mais elle reproche aussi bien des silences de la part du Premier et des ministres qui l'entouraient. «Nous n'avons pas parlé de logement, de la réforme fiscale, du pouvoir d’achat des familles...»

Ils sont tombés d'accord sur... La réunion de ce 3 juillet a permis de dégager des grandes lignes d'actions. La semaine prochaine, ces mesures seront présentées avec plus de précisions par le gouvernement. Voilà ce qui attend donc le Luxembourg : Aide à l’embauche de chômeurs âgés

Stage de professionnalisation

Contrat de réinsertion-emploi (CRE)

Mesures sur l'apprentissage

Aide à la création d’entreprise

Recrutements auprès de l’État

Occupation temporaire indemnisée (OTI)

Renforcement du Comité de suivi ADEM pour assurer un placement efficace auprès des entreprises et d’optimiser le «matchmaking» entre postes ouverts et demandeurs d’emploi

Mise en place d’une task force investissement

Création d’une task force pour parler du développement des compétences



Tout comme le Premier ministre a repoussé tout débat sur l'état des finances de l'Assurance maladie qui, après avoir financé le congé pour raisons familiales notamment, voit ses caisses se vider. Avec même un déficit annoncé d'un demi-milliard d'euros! «Ce n'est pas maintenant qu'on va trouver l'argent, mais c'est bien aujourd'hui qu'il faut réfléchir aux moyens de renflouer l'organisme pour qu'il reste bénéfique à tous», lance Patrick Dury. La quadripartite s'en chargera le moment venu, se défend Xavier Bettel.

Dans les jours à venir, le Premier ministre luxembourgeois et son équipe présenteront le détail des nouvelles mesures (voir encadré ci-dessus) qui ont fait consensus, ce vendredi. «Une dizaine de belles avancées», saluent tout de même OGBL et LCGB.

En septembre, Bettel a déjà prévu d'organiser une nouvelle tripartite. Cette fois, il lui faudra mieux tendre l'oreille aux souhaits des syndicats et sans doute prévoir plus qu'une demi-journée pour bien négocier les prochaines mesures sociales à faire adopter. Cinq heures, c'est un peu court au vu de l'ampleur de la crise. Sans quoi, le ton risque de monter à nouveau. Et le pays, dans la période actuelle, peut largement se priver de ce genre de tensions.

