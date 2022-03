Le parti politique déi Lénk craint que la réunion tripartite de ce mardi 22 mars tourne davantage autour de l'index que des prix de l'énergie, qui devaient initialement être au centre des discussions.

Pour déi Lénk

«La tripartite s'annonce comme une attaque contre l'index»

Laura BANNIER Le parti politique déi Lénk craint que la réunion tripartite de ce mardi 22 mars tourne davantage autour de l'index que des prix de l'énergie, qui devaient initialement être au centre des discussions.

L'explosion des prix de l'énergie, et rien d'autre. C'est le sujet que déi Lénk souhaite voir être mis en avant lors des échanges de la réunion tripartite de ce mardi 22 mars. Autour de la table, syndicats, patronat et gouvernement doivent se retrouver pour «trouver des solutions efficaces à court terme en collaboration avec les partenaires sociaux», avait rappelé Paulette Lenert (LSAP).

Mais déi Lénk craint que les discussions ne prennent une autre tournure que celle mise en avant par l'exécutif. «Si, au départ, il s'agissait de s'attaquer au problème de l'explosion des prix de l'énergie, cette réunion s'annonce de plus en plus comme une attaque contre l'index», fait part le parti politique dans un communiqué.

L'augmentation générale des salaires de 2,5% est en effet dans les esprits depuis plusieurs semaines. Alors que la dernière tranche indiciaire a été déclenchée en octobre 2021, la prochaine devrait tomber au printemps, tandis que le Statec annonce une inflation galopante à 4,4% pour 2022. Cette dernière étant principalement boostée par la hausse des prix de l'énergie, certains réclament, à l'image de la Fédération des artisans, que l'énergie soit sortie du calcul. Une manoeuvre à laquelle déi Lénk s'oppose radicalement, car elle «ferait grimper les profits».

Un chèque énergie de 100 à 200 euros

Le parti politique va même plus loin en proposant que «la taxe carbone soit intégrée à l'index». Cette dernière, instaurée en janvier 2021, s'applique sur toutes les énergies fossiles au Luxembourg. D'abord fixée à 20 euros par tonne de CO2 émise, cette taxe est passée à 25 euros. Elle devra, à terme, atteindre 30 euros en 2023. L'index étant un outil visant à faire face à l'inflation, déi Lénk qualifie les attaques du patronat contre ce dispositif d'«irresponsables». «Qu'une coalition, dont le LSAP est membre, accepterait d'en discuter, serait tout bonnement consternant», souligne le communiqué.

Le parti politique développe plusieurs idées visant à contrer la flambée des prix de l'énergie. Ainsi, déi Lénk souhaite que l'Etat «assume à nouveau les missions de l'approvisionnement et de la distribution énergétiques». Concrètement, cette mesure permettrait plus de flexibilité au niveau des prix, en mettant en place un échelonnement selon des critères sociaux.

Pour faire face à la hausse de l'énergie, déi Lénk met également en avant la proposition d'un chèque énergie d'un montant de 100 à 200 euros en fonction de la taille du ménage, une idée qui avait également été avancée par le LSAP. «Cette aide a le double avantage d'être rapide et d'éviter les lourdeurs administratives», appuie le parti.

«L'État doit contraindre les riches à la solidarité »

Il propose par ailleurs un dispositif de financement public visant à améliorer la qualité énergétique des logements. «La facture énergétique des ménages les plus vulnérables est élevée parce qu'ils vivent souvent dans des logements anciens et mal isolés», pointe du doigt déi Lénk. Alors que le système de primes s'adresserait aux plus aisés, le financement public visant directement les passoires thermiques permettrait de toucher en priorité les ménages précaires.

«Plus que jamais, l'État doit contraindre les riches à la solidarité», conclut déi Lénk. Alors qu'elle devait initialement se tenir avant Pâques, l'avancée de la tripartite a été réclamée par les syndicats OGBL, LCGB et la CGFP. Les discussions s'annoncent cassantes.

