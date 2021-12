Ils ne cachent pas leur amertume. Les syndicats luxembourgeois CGFP, LCGB et OGBL qualifient les mesures décidées lors de la tripartite de «résultats médiocres».

Luxembourg 2 min.

Social

La tripartite déçoit les syndicats

Ils ne cachent pas leur amertume. Les syndicats luxembourgeois CGFP, LCGB et OGBL qualifient les mesures décidées lors de la tripartite de «résultats médiocres».

Ni la prolongation du chômage partiel et ni le prolongement des aides de l'Etat aux entreprises en difficulté, n'ont suffi aux syndicats. La réunion tripartite du 13 décembre, la première depuis le mois de juillet, n'a pas répondu aux attentes de l'OGBL, de la CGFP et de LCGB qui auraient souhaité que les discussions s'orientent davantage sur le pouvoir d'achat des résidents.

La tripartite accouche d'une souris Le rendez-vous entre gouvernement, syndicats et patronat s'est traduit par bien peu d'avancées. A l'exception de la poursuite des aides pour les entreprises et la prolongation du chômage partiel conjoncturel , rien de bien neuf dans la gestion de crise.

Ainsi, des nombreux points que les organisations syndicales auraient aimé voir à l'ordre du jour, très peu ont véritablement été abordés. «La méthode était à nouveau la même qu'en juillet 2020», déplorent les trois syndicats dans un communiqué de presse commun, le 14 décembre.

Une fois les exposés des ministres sur la situation économique et sociale du Luxembourg effectués, patronat et syndicats ont pu s'exprimer. Des différentes propositions formulées lors de ces prises de parole les ministres présents n'ont retenu qu'«une poignée de mesures», regrettent les syndicats.

Si les trois organisations saluent les différentes avancées actées lors de cette réunion (à l'image de la prolongation du chômage partiel), elles les estiment «très médiocres, compte tenu des défis actuels». «Les syndicats représentatifs au niveau national doivent donc déclarer que le gouvernement n'est pas en mesure de créer le cadre nécessaire à un dialogue social national fort», poursuivent les signataires du communiqué.

Des mesures «insuffisantes»

Au cœur des incompréhensions se trouve l'absence de discussion autour du pouvoir d'achat des résidents. Alors que les syndicats avaient formulé de nombreuses revendications visant à le renforcer, via des allocations familiales ou des mesures fiscales sélectives, le gouvernement a estimé que de tels échanges n'avaient par leur place dans la tripartite.

Une tripartite en pleine remontée de fièvre Ministres, syndicats et patronat ont rendez-vous ce lundi après-midi pour une nouvelle rencontre. Alors que le virus fait à nouveau trembler l'économie, le gouvernement va tout de même devoir faire face à de nombreuses attentes sociales.

Pour les syndicats, l'augmentation de l'indemnité de vie chère et l'annonce de la gratuité des cantines scolaires «ne sont pas suffisantes». D'autant plus qu'elles n'incluent par les frontaliers «dont l'importance pour l'économie luxembourgeoise et le système de protection sociale luxembourgeois a été la plus fortement prouvée dans la pandémie».

Si le gouvernement, dont les syndicats ont déploré l'attitude «arrogante» souhaite voir la tripartite considérée comme un instrument de crise, OGBL, CGFP et LCGB arguent que les domaines du logement et du climat sont aussi «en situation de crise».

Xavier Bettel (DP) a, de son côté, indiqué que l'état des finances publiques ne permettait pas au gouvernement de faire preuve de davantage de générosité. Une annonce qui n'a pas refroidi les organisations syndicales, qui ont annoncé poursuivre leurs efforts en œuvrant «pour un renforcement du pouvoir d'achat et pour lutter contre les inégalités croissantes».

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.