Le rendez-vous entre gouvernement, syndicats et patronat s'est traduit par bien peu d'avancées. A l'exception de la poursuite des aides pour les entreprises et la prolongation du chômage partiel conjoncturel , rien de bien neuf dans la gestion de crise.

La tripartite accouche d'une souris

Il est des coups de poing qui coupent le souffle. Il faut croire que c'est ce genre de coup qu'ont ressenti OGBL, LCGB et CGFP au terme d'une tripartite qu'ils réclamaient pourtant de leurs vœux depuis des mois. Mais au final les annonces (ou plutôt l'absence de nouveaux dispositifs) du gouvernement ont bel et bien estomaqué les syndicats. Les trois ont choisi de ne faire aucun commentaire une fois, lundi, les trois heures de discussions achevées.

Rendez-vous manqué? Pas de l'avis du Premier ministre qui, face à la liste de doléances des représentants des salariés, ironisait sur la «très longue liste de demandes, avec 40 ou 50 points» apportée par les organisations. Aux yeux de Xavier Bettel, pas question de faire de la réunion «un salon de discussion» mais bien de rester dans le cadre d'une rencontre de gestion de crise. Un rendez-vous qui n'avait plus eu lieu depuis juillet 2020 toutefois. Et s'il faut tenir une nouvelle tripartite, le chef du gouvernement renvoie la possibilité avant... les vacances d'été 2022.

Pour le court terme toutefois, plusieurs prolongations ont été décidées. A commencer par celle du chômage partiel (qui concernait encore 10.874 employés le mois dernier). Ainsi, pour les personnels concernés, la certitude de toucher au moins l'équivalent du salaire minimum est maintenue, tout comme les 80% de versement du salaire initial.

Les aides d'État aux entreprises en difficulté, elles aussi, se voient prorogées. Ainsi, à partir du 1er janvier 2022, aides aux coûts non couverts et aides de relance sont reconduites pour deux mois. Voilà notamment les cafetiers et restaurateurs rassurés, eux qui s'interrogeaient sur la poursuite de ces soutiens.

Et à part ça? Des procédures simplifiées pour les entreprises qui souhaitent employer des réfugiés (donc fini la priorité aux demandeurs d'emploi qualifiés inscrits à l'Adem). Des facilités administratives pour les conjoints de ''talents" recrutés au Luxembourg et qui cherchent à accéder au marché de l'emploi. Bref, rien de bien transcendant en fait. C'est bien là ce qui a estomaqué les trois syndicats, du privé et du public, qui ont préféré ne pas commenter à chaud les choix exposés par le gouvernement. Cela se fera, à froid, dans le courant de la semaine.

OGBL, LCGB et CGFP qui voulaient parler fiscalité, logement ou main tendue aux ménages en difficulté sont repartis froissés du château de Senningen. «Nous n'avions pas les mêmes chiffres. Et sans point de départ commun, il est difficile d'avoir une discussion», devait déclarer Xavier Bettel pointant le fait qu'il ne disposait pas de toute façon de marge financière pour plus de générosité.

Bref, comme l'a résumé Michel Reckinger, le président de l'Union des entreprises, «c'était un échange, rien de plus». Une tripartite pour rien en somme.

