Jean Spautz, ancien président du LCGB et ex-élu du CSV, livre son regard sur la tripartite à l'occasion du 45ème anniversaire de la loi du «comité de coordination tripartite ».

Luxembourg 4 min.

45ème anniversaire de la loi tripartite

«La tripartite a fait ses preuves depuis sa création»

«La sidérurgie était en grande difficulté et cela ne pouvait pas se régler qu'avec les syndicats et le patronat, mais il fallait aussi la participation de l'Etat», se remémore Jean Spautz, 92 ans, sollicité par Virgule.lu. Lorsque le «comité de coordination tripartite» a été institutionnalisé par la loi du 24 décembre 1977, soit il y a 45 ans, Jean Spautz occupait la fonction de président du LCGB. «À l'époque, la sidérurgie était un secteur d'activité important au Luxembourg comme c'est le cas pour le secteur financier aujourd'hui».

Dans ses mémoires intitulés Itinéraires luxembourgeois et européens, évolutions et souvenirs, Pierre Werner, alors chef du groupe parlementaire CSV, résume ainsi cette loi: «Ce texte autorise le gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein-emploi. En termes clairs, il s'agissait de prendre enfin à bras-le-corps le dépérissement économique persistant et d'y réagir, non pas par un pragmatisme d'occasion, mais par un ensemble de mesures cohérentes et prévisionnelles»

Tripartite de juin 1977 - A la table du comité principal, on reconnaît de gauche à droite : le président de la FEP Jos Kratochwil, également président du Conseil national des syndicats, le président du LCGB Jean Spautz, le secrétaire général du LCGB Marcel Glesener, le secrétaire général adjoint du LCGB François Schweitzer et le secrétaire de la LAV Mario Castegnaro, chef du département des négociations collectives. Photo: Jean Weyrich

Jean Spautz, ancien syndicaliste et homme politique (engagé au CSV, comme aujourd'hui son fils Marc Spautz) dit suivre encore de près l'actualité politique. Selon lui, la tripartite reste un instrument important pour le «dialogue social» au Luxembourg et pour répondre à des situations de crise. «Maintenant, il est moins question de sidérurgie, mais plus des répercussions du covid, de la guerre en Ukraine, le monde marche sur la tête et beaucoup de choses sont remises en question. Nous avons en tout cas trouvé la bonne solution pour aborder les problèmes. D'autres pays, comme l'Angleterre où se déroulent actuellement des grèves, n'ont pas de tripartite et on voit la différence avec le Luxembourg.»

L'ancien président du LCGB estime que l'instrument de la tripartite a su faire ses «preuves» depuis sa création: «Elle permet d'apporter des réponses à de multiples problèmes. Encore aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'on pourrait faire de mieux que la tripartite». Jean Spautz se dit également satisfait des accords de la dernière tripartite qui ont débouché sur le pacte de solidarité 2.0. Ce dernier doit subvenir aux ménages et entreprises affectés par la crise énergétique.

Dans les années 50, Jean Spautz était également président de la jeunesse ouvrière catholique. Il en a retenu la formule suivante: «Voir, juger, agir. Nous avons à l'époque appris comment aborder les problèmes de notre société» Cet adage résume d'une certaine manière aussi l'ADN de la tripartite.

Le Parlement mis à l'écart?

La création du comité tripartite n'a pas échappé aux critiques dans la classe politique. Le 21 décembre 1977, le député communiste René Urbany écrit concernant cette loi: «Lorsque cette loi entrera en vigueur, le Parlement des élus sera remplacé, pour la prise de décision sur les mesures de crise prévues, par un comité de coordination dit tripartite, composé de représentants du gouvernement, du patronat et des principaux syndicats. Le gouvernement a l'intention de soustraire sa politique de crise au contrôle public et parlementaire au cours des deux prochaines années. Les mesures de crise sont discutées et décidées à huis clos, par des représentants qui ne sont pas élus par le peuple et qui n'ont donc pas de comptes à lui rendre.»

Cette critique de la mise à l'écart du Parlement dans les discussions entre les acteurs de la tripartite a également été récemment reprise par le député Pirate Sven Clement. Au micro de RTL en septembre dernier, il estimait que la tripartite apparaît comme une «chambre obscure où le gouvernement se retrouve à huis clos avec les syndicats et le patronat, et où il fait pression sur eux pour arriver rapidement à un accord». Le député disait regretter que le gouvernement ait présenté lors de la dernière tripartite un accord présenté comme s'il n'y avait aucune autre alternative: «Je souhaite que la Chambre soit impliquée dans ces discussions.» Jean Spautz rappelle que le «dernier mot revient bien sûr au législateur» et que les accords de la tripartite doivent obtenir le feu vert du Parlement.

Suite à la signature de l'accord avec les syndicats, le Premier ministre Xavier Bettel (DP) a pour sa part insisté à la Chambre des députés sur l'importance de la tripartite au Luxembourg, «un instrument de paix sociale qui permet de faire entendre la voix des partenaires sociaux».



