Le gouvernement propose la création d'un registre reprenant les services et prestations proposés au 3ème âge par les structures d'hébergement du pays et leur coût. Cela afin d'offrir une liberté de choix plus pointue aux retraités.

La transparence des prix souhaitée pour les seniors

La ministre de la Famille, Corinne Cahen (DP), avance l'idée d'un registre pour comparer le prix des résidences seniors. Elle en a avancé les grandes lignes à la Chambre mercredi. A l'avenir, les personnes âgées concernées pourraient poser leur choix «en pleine connaissance de cause», plaide Max Hahn (DP), président de la commission de la Famille et de l'Intégration .

Ce registre exhaustif - un portail internet en réalité - reprendra la liste de l'ensemble des services et prestations compris ou non, ainsi que leur coût dans tous les hébergements du pays pour seniors. Car, selon le député DP, si dans la situation actuelle, les personnes âgées concernées et leurs familles «connaissent le prix» du séjour en structure d'hébergement, en revanche elles ignorent le plus souvent «quelles prestations sont comprises ou pas».

Aujourd'hui, les plus de 65 ans représentent près de 84.000 habitants du Grand-Duché. Photo: Shutterstock

En plus de ce registre, l'avant-projet de loi, qui sera déposé sous peu à la Chambre, prévoit d'imposer «des standards minimaux de qualité» à ces logements. Il s'agit d'un «catalogue reprenant toute une série de normes et critères» applicables dès le départ aux futures structures d'hébergement, explique Max Hahn.

Etat des lieux Les 65 ans et plus représentent actuellement près de 14% de la population du pays (Chiffre Statec). Au Luxembourg, sont aujourd'hui recensés 30 centres intégrés pour personnes âgées, 22 maisons de soins et onze logements encadrés agréés proposant un ensemble d'environ 7.000 lits. A ces structures existantes, s’ajouteront deux maisons de soins actuellement en construction à Bascharage et Differdange.

Ces standards concernent aussi bien les infrastructures elles-mêmes que les prestations fournies, mais aussi le niveau de formation de la direction et des personnels, ou les contrats d'hébergement. En particulier, il est précisé que «le personnel d'encadrement doit pouvoir s'exprimer dans au moins deux langues administratives nationales».

Enfin, le texte vise à offrir une base légale au Conseil supérieur des personnes âgées. Cet organe «purement consultatif» se compose de 13 membres. Il est «déjà bien engagé et a travaillé avec le gouvernement» sur des thématiques en lien avec le troisième âge.