Des soutiens de déi Lénk ont protesté mercredi matin contre les transformations envisagées de l'ancien siège social de Post Luxembourg en hôtel. Le parti de gauche craint que la capitale se transforme de plus en plus en «ghetto pour riches».

La transformation de l'Hôtel des Postes ne passe pas

«Privatiser un bâtiment public au profit de touristes de luxe et de voyageurs d'affaires est l'exemple type de ce qu'il ne faut pas faire.» C'est le message qu'a voulu faire passer le député David Wagner (déi Lénk).

Dans un communiqué publié mercredi, le parti dénonce les pratiques «où des terrains à 100% publics ont été mis à disposition de spéculateurs privés et transformés en centre commercial de luxe et en appartements pour ultra-riches». Il s'agit de «pratiques contraires à l'intérêt public» qui «constituent un détournement de l'argent du contribuable».

Selon le député, la Ville a surtout un besoin urgent de «logements abordables et des services publics accessibles à toutes les classes de la société, y compris dans son hypercentre». Et ce dernier d'épingler Lydie Polfer (DP), bourgmestre de la capitale, et Étienne Schneider (LSAP), ministre de l'Économie sur le «manque de vision stratégique de la Ville et du gouvernement».

En guise de conclusion, déi Lénk a réaffirmé son hostilité à la privatisation de l'Hôtel des Postes en hôtel. Ce dernier «doit garder sa fonction de service public» et le parti de rappeler que «l'installation d'organismes culturels et la création de logements en faveur d'une population qui en a besoin» auraient été plus judicieux.

Pour rappel, l'ancien bâtiment de Post, situé à la rue d'Aldringen, est désespérément vide depuis deux ans suite au déménagement du personnel dans le bâtiment Mercier à la rue de Reims. Le premier employeur privé du pays emménagera dans ses nouveaux locaux en face de la Gare avant la fin de l'année 2022. Le coût de cette nouvelle construction au cœur de capitale est estimé à 60 millions d'euros.