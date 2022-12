Pour la troisième fois, des tracteurs décorés pour Noël ont traversé le pays lundi. Un défilé organisé par les jeunes agriculteurs.

Luxembourg 30

Christmas-Tour 2022

La tournée du cortège des étoiles au Luxembourg

Pour la troisième fois, des tracteurs décorés pour Noël ont traversé le pays lundi. Un défilé organisé par les jeunes agriculteurs.

(SH) – Les tracteurs illuminés et décorés font presque partie du décor du deuxième jour de Noël. Lundi en fin d'après-midi, les jeunes agriculteurs (Lëtzebuerg Landjugend a Jongbaueren) ont de nouveau traversé le pays en diverses tournées pour un soi-disant cortège d'étoiles, au cours duquel elle est passée devant plusieurs hôpitaux, maisons de retraite et institutions sociales avec des tracteurs décorés pour Noël.

L'idée du défilé de tracteurs est née en 2020, pendant la pandémie de covid. A l'époque, il était question d'une part montrer aux personnes des établissements de soins qu'elles n'étaient pas seules malgré les règles sanitaires, et d'autre part attirer l'attention sur le rôle important des agriculteurs en tant que producteurs de denrées alimentaires. Entre-temps, les tracteurs attirent aussi beaucoup d'enfants et de curieux sur les routes.

La tournée de la Landjugend Zenter a mené de Marienthal à Rambrouch :

20 Pour la décoration, les jeunes agriculteurs avaient à nouveau fait preuve d'imagination. Ces photos ont été prises à Marienthal. Photo: Carlo Nilles

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Pour la décoration, les jeunes agriculteurs avaient à nouveau fait preuve d'imagination. Ces photos ont été prises à Marienthal. Photo: Carlo Nilles Pour la décoration, les jeunes agriculteurs avaient à nouveau fait preuve d'imagination. Ces photos ont été prises à Marienthal. Photo: Carlo Nilles Pour la décoration, les jeunes agriculteurs avaient à nouveau fait preuve d'imagination. Ces photos ont été prises à Marienthal. Photo: Carlo Nilles Pour la décoration, les jeunes agriculteurs avaient à nouveau fait preuve d'imagination. Ces photos ont été prises à Marienthal. Photo: Carlo Nilles Pour la décoration, les jeunes agriculteurs avaient à nouveau fait preuve d'imagination. Ces photos ont été prises à Marienthal. Photo: Carlo Nilles Pour la décoration, les jeunes agriculteurs avaient à nouveau fait preuve d'imagination. Ces photos ont été prises à Marienthal. Photo: Carlo Nilles Pour la décoration, les jeunes agriculteurs avaient à nouveau fait preuve d'imagination. Ces photos ont été prises à Marienthal. Photo: Carlo Nilles Pour la décoration, les jeunes agriculteurs avaient à nouveau fait preuve d'imagination. Ces photos ont été prises à Marienthal. Photo: Carlo Nilles Pour la décoration, les jeunes agriculteurs avaient à nouveau fait preuve d'imagination. Ces photos ont été prises à Marienthal. Photo: Carlo Nilles Pour la décoration, les jeunes agriculteurs avaient à nouveau fait preuve d'imagination. Ces photos ont été prises à Marienthal. Photo: Carlo Nilles Pour la décoration, les jeunes agriculteurs avaient à nouveau fait preuve d'imagination. Ces photos ont été prises à Marienthal. Photo: Carlo Nilles Pour la décoration, les jeunes agriculteurs avaient à nouveau fait preuve d'imagination. Ces photos ont été prises à Marienthal. Photo: Carlo Nilles Pour la décoration, les jeunes agriculteurs avaient à nouveau fait preuve d'imagination. Ces photos ont été prises à Marienthal. Photo: Carlo Nilles Pour la décoration, les jeunes agriculteurs avaient à nouveau fait preuve d'imagination. Ces photos ont été prises à Marienthal. Photo: Carlo Nilles Pour la décoration, les jeunes agriculteurs avaient à nouveau fait preuve d'imagination. Ces photos ont été prises à Marienthal. Photo: Carlo Nilles Pour la décoration, les jeunes agriculteurs avaient à nouveau fait preuve d'imagination. Ces photos ont été prises à Marienthal. Photo: Carlo Nilles Pour la décoration, les jeunes agriculteurs avaient à nouveau fait preuve d'imagination. Ces photos ont été prises à Marienthal. Photo: Carlo Nilles Pour la décoration, les jeunes agriculteurs avaient à nouveau fait preuve d'imagination. Ces photos ont été prises à Marienthal. Photo: Carlo Nilles Pour la décoration, les jeunes agriculteurs avaient à nouveau fait preuve d'imagination. Ces photos ont été prises à Marienthal. Photo: Carlo Nilles Pour la décoration, les jeunes agriculteurs avaient à nouveau fait preuve d'imagination. Ces photos ont été prises à Marienthal. Photo: Carlo Nilles

Les jeunes agriculteurs de Grevenmacher s'étaient divisés en deux groupes afin de montrer leur présence dans le plus grand nombre possible de villages et de villes, comme par exemple à Echternach :

10 Des tracteurs colorés à Echternach. Photo: Viktor Wittal

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Des tracteurs colorés à Echternach. Photo: Viktor Wittal Des tracteurs colorés à Echternach. Photo: Viktor Wittal Des tracteurs colorés à Echternach. Photo: Viktor Wittal Des tracteurs colorés à Echternach. Photo: Viktor Wittal Des tracteurs colorés à Echternach. Photo: Viktor Wittal Des tracteurs colorés à Echternach. Photo: Viktor Wittal Des tracteurs colorés à Echternach. Photo: Viktor Wittal Des tracteurs colorés à Echternach. Photo: Viktor Wittal Des tracteurs colorés à Echternach. Photo: Viktor Wittal Des tracteurs colorés à Echternach. Photo: Viktor Wittal





