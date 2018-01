Le pays est placé en alerte orange: des vents allant jusqu'à 110 km/h soufflent sur le Grand-Duché, ce mercredi matin. La tempête Eleanor est arrivée au Luxembourg et 178 interventions ont déjà eu lieu.

Comme annoncé par les services météorologiques et l’Administration des services de secours, la tempête Eleanor a frappé le Grand-Duché de Luxembourg.

Tous les Centres d’Incendie et de Secours du pays ont dès été informés de ce risque hier après-midi. En outre, en prévision du passage de la tempête, il a dans un premier temps été décidé d’activer le CGO (Centre de Gestion des Opérations) du CSU 112 et de renforcer l’équipe d’opérateurs de 6 à 9.



En total, 332 appels ont été enregistrés à la centrale des secours d'urgence entre 5h00 et 9h00. Des postes fixes locaux ont été mis en place par le 112 et 178 interventions ont été menées en quatre heures.



Sur 103 centres d'incendie et de secours au Luxembourg, 61 ont été alertés dans le cadre d'interventions liées aux intempéries et il y aurait eu plus d'interventions dans le nord et l'est du territoire.

Les services de secours rappellent à la population - de limiter dans la mesure du possible leurs déplacements - d’adapter leur vitesse aux conditions météo, de ne pas se promener en forêt, d’être vigilants quant aux arbres et objets pouvant se détacher des façades.

