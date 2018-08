La fin de la canicule a sonné: le mercure ne devrait pas tarder à redescendre, en raison d'orages prévus ce jeudi 9 août, selon meteolux. En attendant, ce mardi 7 reste dans la continuité caniculaire des dernières semaines.

La température baisse à partir de jeudi

Il fera encore très chaud au Luxembourg ce mardi 7 août: s'il ne fait encore que 26°C au cours de la matinée, l'après-midi réserve entre 33 et 35°C. Le pays est toujours placé en alerte orange pendant toute la journée.

Mercredi 8, le temps devrait se gâter peu à peu: la température redescendra autour des 26 à 28°C, et le soleil pourra se dissimuler derrière quelques nuages, susceptibles de prodiguer des averses isolées.

C'est jeudi que les choses sérieuses commenceront: les maximales descendront encore, jusqu'à 26°C, et des orages sont prévus partout dans le pays pendant la journée.

Après la pluie, le beau temps: après les orages de jeudi, les journées de vendredi et samedi seront plutôt ensoleillées et présenteront des températures plus supportables que ces dernières semaines: 20 à 22 °C sont prévus au maximum.

Dimanche, enfin, la température remontera pour atteindre les 25 °C, sous un ciel un peu plus couvert, accompagné de petites averses.