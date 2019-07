La télémédecine d’urgence reste trop coûteuse

Trouver le bon conseil médical au bon moment et frapper à la bonne porte quand on a un souci de santé. Pour améliorer l'accès aux soins, le ministère de la Santé a présenté 2 applications gratuites pour smartphones, un info-kit et son concept de «cabinets de groupe» pour trouver un médecin généraliste jusqu'à 19h30 et les samedis matin.