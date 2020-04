Parallèlement à la filière covid-19 qui reste en place, les cabinets médicaux et dentaires reprendront leurs activités dès lundi prochain. Idem pour les consultations dans les hôpitaux. Non sans une panoplie de mesures de protection et d'hygiène, mais «nous sommes prêts», assure Paulette Lenert.

La téléconsultation reste la priorité

Près de six semaines après le début de la crise, Paulette Lenert (LSAP), ministre de la Santé, se félicite que la situation s'est normalisée dans les hôpitaux du pays. Raison pour laquelle elle annonce, mercredi, le redémarrage «des activités médicales, dentaires et vétérinaires normales», considéré comme «vraiment nécessaire». Une réouverture des cabinets médicaux alors que le pays enregistre officiellement 136 hospitalisations, justifiant ainsi le maintien de la «filière covid-19» dans le système de santé et la mise en place d'un système de séparation entre les différents malades.

Proactive mais prudente, la ministre de la Santé parle d'une «première phase», au cours de laquelle il s'agira d'«évaluer ce qui est possible». Car comme l'a indiqué mercredi le Dr Alain Schmit, coordinateur médical national, «tant qu'il n'existera pas de vaccin ou de médicament, il faudra respecter scrupuleusement toutes les mesures d'hygiène» jusqu'à ce que le problème du coronavirus soit définitivement réglé.

Ainsi, dès lundi prochain, non seulement les médecins généralistes ou les dentistes «retrouveront le chemin du travail», mais aussi les psychothérapeutes, les vétérinaires, les infirmières, les podologues, les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, les diététiciens et les sages-femmes. Que ces derniers exercent dans les cabinets privés, dans les hôpitaux ou dans les maisons médicales.

Pour accompagner ce «retour à la normale», les mesures d'hygiène établies depuis le début de la crise resteront bien sûr d'application. La ministre de la Santé insiste sur la téléconsultation qui doit rester «le premier geste». Autre changement à venir, l'accueil au cabinet sera entouré de multiples précautions sanitaires. La ponctualité et le fait de s'y rendre seul - sauf si la présence d'une seconde personne est vraiment indispensable - sont fortement recommandés. Dans la salle d'attente, le patient ne trouvera plus les traditionnels magazines, mais de quoi se laver les mains à l'aide d'une solution hydroalcoolique.

Après un premier contrôle de vérification d'éventuels symptômes du coronavirus, le patient porteur d'un masque rencontrera le personnel médical derrière un écran de protection et veillera à payer la consultation plutôt par carte qu'en liquide. De même, «les gens ne doivent pas avoir peur de se rendre dans les hôpitaux», explique Paulette Lenert. «La confiance va revenir, car les visites sont rendues aussi sûres que possible», embraye Alain Schmit. La ministre précise que «si la filière covid-19 existera toujours, son espace va être progressivement diminué», tout en ajoutant qu'«il pourra être à nouveau étendu rapidement si nécessaire», car «nous devons pouvoir réagir immédiatement en cas de seconde vague».

Par ailleurs, les maisons médicales «assureront les soins primaires en dehors des médecins de famille», indique Paulette Lenert. Enfin, les urgences dentaires seront maintenues. A noter enfin que les dentistes, fortement exposés car travaillant dans la bouche de leurs patients, pourront récupérer des équipements de protection spécifiques. Du matériel stocké pour l'heure au sein du hall Victor Hugo.

