La suppression des lampadaires autoroutiers continue

Maurice FICK L'acte 2 de la politique de suppression de l'éclairage public le long des autoroutes luxembourgeoises pour faire des économies d'énergie a démarré. Depuis ce mardi matin et jusqu'à la fin du mois, les lampadaires sont sciés sur des tronçons de l'A1 et l'A13.

L'autoroute d'Arlon, l'A6, avait été la première à être plongée dans le noir. C'était il y a plus de cinq ans. En avril 2014, les agents des Ponts et Chaussées avaient scié près de 600 lampadaires, laissant la base de leurs mâts sur pied au cas où...

L'initiative annoncée en mars 2014 par le ministre des Infrastructures étant justifiée par des économies financières et d'énergie mais aussi la vétusté des lampadaires. Ils «ont dépassé la durée de vie garantie (30 ans) et devraient de toute façon être démontés», selon François Bausch.

L'acte 2 du démontage de l'éclairage public sur les autoroutes luxembourgeoises vient de démarrer et portera cette fois sur 8 km au total. Entre ce mardi 20 août et jusqu'au mercredi 31 août 2019 tous les candélabres seront tronçonnés sur deux portions d'autoroutes. Entre le tunnel Howald et l’échangeur Schaffner sur l'A1 (un tronçon de 6 km) et entre le tunnel Aessen et le tunnel Ehlerange sur l'A13 (tronçon de 2 km).

Les lampadaires sont gommés du paysage à cause de «la vétusté des mâts, l’arrêt de production de certaines pièces de rechange ainsi que des travaux d’entretien difficiles nécessitant des barrages de voies. De plus, les démontages sont effectués dans un souci de diminuer la pollution lumineuse et de faire des économies d’énergie», explique l'Administration des ponts et chaussées dans un communiqué.

Voie fermée et vitesse limitée

Depuis ce mardi 20 août à 10 heures et jusqu'au jeudi 22 août 2019 à 16 heures, une voie de circulation sera fermée dans les deux sens sur l’A13 entre le tunnel Aessen et le tunnel Ehlerange.

Les samedis 24 août et 31 août 2019, une voie de circulation sera fermée dans les deux sens entre le tunnel Howald et l’échangeur Schaffner. La vitesse maximale sera limitée à 70 km/heure.

Effectués dans un souci de diminuer la pollution lumineuse et de faire des économies d'énergie, ces démontages ne concernent pas les zones des échangeurs et les secteurs d'approche des tunnels qui resteront éclairés.