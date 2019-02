Ce mardi soir, la lune semblait plus grosse et plus brillante que d'habitude. Le phénomène, nommé «super lune», a illuminé le ciel luxembourgeois en début de soirée.

La «super lune» a brillé dans la nuit luxembourgeoise

(jt) – Des conditions météorologiques favorables ont permis aux amateurs d'astronomie d'admirer la «super lune» de ce mardi 19 février.

Le phénomène se produit lorsque la lune vient particulièrement près de la terre. L'astre paraît alors 7% plus grand et 30% plus lumineux qu'à l'accoutumée. Ce 19 février, seulement 357.000 kilomètres environ séparaient la terre de son orbite, ce qui représente la distance la plus courte possible.



Le satellite de la terre a donc pu être admiré à de nombreux endroits du Grand-Duché et ailleurs, comme le montrent ces photos.

La prochaine « super lune »est prévue pour le 9 mars 2020.

