Clap de fin pour la 14e édition d'Expogast ce jeudi 1er décembre. Et c'est dans une véritable ambiance de coupe du monde que les chefs suisses ont raflé de très nombreuses distinctions. Zoom sur une partie du classement.

Luxembourg 22

Expogast

La Suisse, grande gagnante de la Culinary World Cup 2022

Megane KAMBALA Clap de fin pour la 14e édition d'Expogast ce jeudi 1er décembre. Et c'est dans une véritable ambiance de coupe du monde que les chefs suisses ont raflé de très nombreuses distinctions. Zoom sur une partie du classement.

Effervescence, fatigue justifiée pour certains et cloches norvégiennes résumeraient bien la cérémonie de clôture du plus grand évènement gastronomique du Luxembourg. Cette année, plus de 30.000 visiteurs ont répondu présent pour la dernière édition d’Expogast, un signal positif pour un secteur en détresse depuis la crise sanitaire.

Expogast, le rendez-vous des gourmets Incontournable pour les professionnels de l'hôtellerie-restauration, l’évènement a lieu tous les quatre ans au Luxembourg. Ce lundi, LuxExpo a accueilli de très nombreux visiteurs.

Une dynamique que n’a pas manqué de souligner Morgan Gromy, le CEO de Luxexpo The Box: «Aucun secteur n’a été aussi durement touché par la crise que l’événementiel et la restauration. Notre collaboration dans le cadre d’Expogast a montré l’incroyable performance dont nous sommes capables malgré des conditions difficiles. En innovant et en améliorant la durabilité, nous avons restructuré l’Expogast et le Villeroy & Boch Culinary World Cup de façon à pouvoir accueillir le monde entier chez nous au Luxembourg pendant cinq jours, en toute bonne conscience».

Des réjouissances uniques qui ont en effet réuni 200 exposants dans les halls de Luxexpo The Box, proposant une grande diversité de produits et surprises culinaires. Les compétiteurs s’y sont affrontés dans un véritable esprit d’excellence, marqué par le soutien entre les équipes et le respect vis-à-vis des adversaires.

22 Expogast 2022 Photo: Marie De Decker/Luxexpo The Box

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Expogast 2022 Photo: Marie De Decker/Luxexpo The Box Expogast 2022 Photo: Marie De Decker/Luxexpo The Box Expogast 2022 Photo: Marie De Decker/Luxexpo The Box Expogast 2022 Photo: Marie De Decker/Luxexpo The Box Expogast 2022 Photo: Marie De Decker/Luxexpo The Box Expogast 2022 Photo: Marie De Decker/Luxexpo The Box Expogast 2022 Photo: Marie De Decker/Luxexpo The Box Expogast 2022 Photo: Marie De Decker/Luxexpo The Box Expogast 2022 Photo: Marie De Decker/Luxexpo The Box Expogast 2022 Photo: Marie De Decker/Luxexpo The Box Expogast 2022 Photo: Marie De Decker/Luxexpo The Box Expogast 2022 Photo: Marie De Decker/Luxexpo The Box Expogast 2022 Photo: Marie De Decker/Luxexpo The Box Expogast 2022 Photo: Marie De Decker/Luxexpo The Box Expogast 2022 Photo: Marie De Decker/Luxexpo The Box Expogast 2022 Photo: Marie De Decker/Luxexpo The Box Expogast 2022 Photo: Marie De Decker/Luxexpo The Box Expogast 2022 Photo: Marie De Decker/Luxexpo The Box Expogast 2022 Photo: Marie De Decker/Luxexpo The Box Expogast 2022 Photo: Marie De Decker/Luxexpo The Box Expogast 2022 Photo: Marie De Decker/Luxexpo The Box Visuel du prochain Expogast Photo: Megane Kambala

Découvrez les trois premiers prix des quatre principales catégories de la Villeroy & Boch Culinary World Cup Luxembourg 2022:

National senior team

National Culinary Team Switzerland, 93,010 points (Gold) National Culinary Team Sweden, 90,265 points (Silver) National Culinary Team Norway, 90,135 points (Bronze)

National junior team



Junior national team Switzerland, 93,428 points (Gold) Junior national team Norway, 93,363 points (Silver) Junior national team Denmark, 92,175 points (Bronze)

Community Catering

Swiss team Luks & Spital Linth, 91,940 points (Gold) Community Catering Team Canada, 91,510 points (Gold) Community Catering Team of Denmark, 88,050 points (Silver)

Regional team

Cercle des chefs de cuisine Lucerne, 94,643 points (Gold) CCCB Culinary Art Team, 92,259 points (Gold) Swiss Culinary Creators, 88,008 points (Silver)

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.