Si le gouvernement doit officiellement présenter dans les jours à venir la manière dont le sérum sera inoculé à la population, très peu d'informations concrètes circulent à ce jour. Alors que le temps presse.

La stratégie de vaccination peine toujours à venir

(Jmh avec Annette Welsch) - Si les différents ministres européens de la Santé ont d'ores et déjà une image des futurs centres de vaccination qui devront être mis sur pied pour lutter contre la pandémie de covid-19, les autorités luxembourgeoises continuent de travailler d'arrache-pied sur la question. Et, ce au sein de différents groupes de travail dédiés à la future stratégie nationale de vaccination.

Pourtant, les grandes lignes de cette stratégie ont été fournies par la Commission européenne le 15 octobre dernier afin de garantir une approche coordonnée et rendre la plus efficace possible la répartition des quelque 1,4 milliard de doses achetées auprès des différents groupes pharmaceutiques. Dont 480.000 devraient parvenir au Luxembourg, soit 0,14% du volume global. Selon Xavier Bettel (DP), les premières devraient arriver «dès la mi-décembre», le Premier ministre évoquant alors le chiffre de 45.000 doses. Un chiffre non confirmé par le ministère de la Santé, contacté par le Luxemburger Wort, qui indique que «les chiffres changent tous les jours».

Si la stratégie luxembourgeoise se basera sur les recommandations de l'exécutif européen, elle se heurte encore à certaines questions, notamment éthiques. Que ce soit la question de la hiérarchisation et la catégorisation des personnes vulnérables ou sur la prise en compte des effets secondaires potentiels du vaccin sur des personnes déjà fragilisées. Autant d'interrogations qui devront être tranchées par le comité national d'éthique dont les conclusions ont été rendues ces derniers jours. Mais avant d'être rendues publiques, ces dernières doivent être validées en Conseil de gouvernement...

Dans une réponse parlementaire publiée lundi, Paulette Lenert (LSAP), ministre de la Santé, continue d'affirmer que la future stratégie reste «en cours d'élaboration» et évoque la complexité logistique de cette dernière. Référence notamment au besoin de maintenir certains vaccins à des températures inférieures à -70°C. La locataire de la Villa Louvigny précise toutefois que les capacités en personnel dédié à la vaccination seront ajustées en fonction de la date à laquelle l'Agence européenne des médicaments (AEM) délivrera ses autorisations de mise sur le marché des différents sérums.

Une temporisation qui n'est guère du goût de l'opposition. Dans une motion déposée la semaine dernière à la Chambre, le CSV exige non seulement la gratuité des vaccins mais aussi que la stratégie soit rendue publique d'ici au 15 décembre, avec une explication détaillée des choix effectués quant aux personnes à vacciner en priorité. Car le temps presse. Lundi, l'Agence britannique des médicaments a été la première en Europe à accorder une autorisation pour le vaccin BioNTech/Pfizer qui pourra dès lors être disponible dès la semaine prochaine au Royaume-Uni.

Le groupe pharmaceutique, tout comme son homologue américain Moderna, ont introduit lundi une demande officielle auprès de l'AEM pour une mise sur le marché des 27. Reste désormais à savoir quand cette autorisation serait délivrée, le dernier mot revenant à la Commission, qui suit généralement les recommandations des experts de l'AEM. En cas d'accord, les vaccins pourraient donc être livrés et utilisés dès le mois de décembre. La pression autour de l'horizon du 15 décembre se fait donc de plus en plus forte au Luxembourg. La Belgique, de son côté, annonce qu'elle ne vaccinera qu'à compter du 5 janvier.

