Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) met désormais en avant la stratégie luxembourgeoise de dépistage à grande échelle. Et appelle les autres pays d'Europe à suivre l'exemple du Grand-Duché. Une bonne nouvelle pour le pays pointé du doigt ces dernières semaines en raison de l'augmentation de ses chiffres des infections.

Luxembourg 2 min.

La stratégie de test luxembourgeoise applaudie

Anne-Sophie de Nanteuil Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) met désormais en avant la stratégie luxembourgeoise de dépistage à grande échelle. Et appelle les autres pays d'Europe à suivre l'exemple du Grand-Duché. Une bonne nouvelle pour le pays pointé du doigt ces dernières semaines en raison de l'augmentation de ses chiffres des infections.

Tester plus, toujours plus. Face à l'augmentation du nombre de cas dans certains pays, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) appelle les États européens à «maximiser les efforts de test». Selon l'agence européenne, les pays qui ont opté pour un dépistage à grande échelle «sont mieux dotés pour détecter rapidement une recrudescence de cas».

Selon l'ECDC, ces tests à large échelle revêtent en effet «un rôle clé». Ceux-ci permettent en effet d'assurer «un contrôle des transmission au sein de la population», «un traçage contact complet» tout en constituant la «base d'une surveillance efficace». Les résultats des tests, précise l'agence basée à Stockholm, permettent en effet de «guider les décisions visant à mettre en place des mesures de santé publique», mais aussi à identifier rapidement les foyers d'infection.

Un dépistage offert pour les vacances Alors que certains pays imposent un test au covid-19 négatif pour entrer sur leur territoire, le gouvernement a décidé mercredi de prolonger le dépistage, pour les voyages à l'étranger, tout au long du mois d'août. Tous les résidents pourront en bénéficier une fois et gratuitement.

Et à cette stratégie, le Luxembourg joue les bons élèves. Cité à plusieurs reprises en exemple, le Grand-Duché arrive en tête des pays qui réalisent le plus de dépistages en Europe avec 10.659 tests par 100.000 habitants pour la semaine du 20 juillet 2020. Soit un taux 5,7 fois plus élevé que celui du pays occupant la deuxième place du classement.

La stratégie luxembourgeoise, bien que payante, a aussi eu son revers de la médaille. Le Grand-Duché a ainsi été classé en zone à risque par de nombreux pays d'Europe, comme la Belgique, la Suisse ou encore l'Allemagne. Et les restrictions se sont multipliées pour les voyageurs en provenance du Luxembourg.

Nouvelle évaluation des risques

L'ECDC met ainsi en garde contre des conclusions hâtives déduites des nouvelles infections reportées. Le Centre souligne en effet que face à la grande diversité des stratégies de dépistage dans l'Union européenne, il est important d’analyser si une augmentation des nouvelles infections est due à la méthode de test ou à une réelle recrudescence. Comme pour le Luxembourg, dont la stratégie de test à large échelle inclut aussi «le dépistage des cas asymptomatiques».

Le casse-tête des voyageurs luxembourgeois Pour l'heure en Europe, seule la Lituanie se refuse à accueillir les résidents luxembourgeois sur son sol. Mais où aller, avec ou sans test covid préalable? Les ministères de la Santé et des Affaires étrangères jouent les guides au jour le jour.

D'ailleurs, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) a mis à jour son évaluation des risques qui souligne que les taux de nouvelles infections notifiées dépendent largement du taux de tests effectués.

Mais si la stratégie luxembourgeoise s'avère payante, la lutte contre le virus n'est pas terminée pour autant. Dans une interview au Tageblatt dimanche, la ministre de la Santé soulignait la possible reprise des infections par «mini secousses» dans le pays.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.