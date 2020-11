A l'instar du Land de Rhénanie-Palatinat, le Luxembourg mettra sur pied des centres dédiés à l'inoculation du vaccin, confirme lundi Paulette Lenert, qui précise d'ailleurs être en attente du comité national d'éthique pour finaliser la méthode qui sera appliquée une fois les sérums livrés.

Luxembourg 2 min.

La stratégie autour de la vaccination se peaufine

Jean-Michel HENNEBERT A l'instar du Land de Rhénanie-Palatinat, le Luxembourg mettra sur pied des centres dédiés à l'inoculation du vaccin, confirme lundi Paulette Lenert, qui précise d'ailleurs être en attente du comité national d'éthique pour finaliser la méthode qui sera appliquée une fois les sérums livrés.

Si le Luxembourg lutte toujours, pour l'heure, avec «un niveau stable mais élevé» de nouvelles infections, le gouvernement se prépare à l'arrivée prochaine des vaccins. Déjà évoquée vendredi par la ministre de la Santé, la stratégie qui devrait être appliquée au cours du premier trimestre 2021 se basera principalement sur «des centres de vaccination», confirme lundi le Premier ministre.

La campagne de vaccination anti-covid s'organise Alors que plusieurs vaccins sont en phase d'acquisition au niveau européen, le ministère de la Santé indique vendredi se préparer au déploiement du sérum auprès des quelque 239.000 personnes prioritaires. Seule certitude annoncée: les injections se feront dans des centres spécialisés.

Si aucun détail sur le nombre, la taille ou la date d'ouverture de ces centres n'a été donné, Xavier Bettel (DP) indique que «plusieurs endroits ont d'ores et déjà été prévus» à travers le pays et que «tous les ministres sont impliqués pour trouver d'autres emplacements». Car ces futurs établissements devraient être le cœur de la stratégie de vaccination du pays, destinés à voir défiler tout ou partie de la population.

Et en priorité les quelque 239.000 personnes identifiées comme prioritaires, à savoir les «17.000 professionnels de santé», les «90.000 personnes âgées de 65 ans et plus» et enfin les «132.000 personnes vulnérables», selon les données délivrées vendredi par Paulette Lenert (LSAP). Car à ce jour, la possibilité de réaliser des vaccins au sein des cabinets médicaux se heurte à des questions logistiques en lien direct avec «les conditions de livraison et de stockage» des vaccins.

Le vaccin anti-covid au cœur des discussions du G20 Les dirigeants du G20 ont promis dimanche de «ne reculer devant aucun effort» pour garantir un accès équitable aux vaccins contre le virus, un volontarisme toutefois tempéré par des déclarations d'Angela Merkel notamment, «inquiète» de la lenteur des avancées en la matière.

Bien qu'encore à l'étude au sein d'un groupe de travail en raison «des nombreux paramètres à prendre en compte», la future stratégie devrait être présentée dans les prochaines semaines en Conseil de gouvernement. Le principal point de blocage étant, à l'heure actuelle, «l'attente de l'avis du comité national d'éthique», précise Xavier Bettel. Une analyse présentée comme «très importante» puisque capable d'influer sur le déroulé de la vaccination dans le pays, puisqu'«avoir un vaccin et se laisser vacciner sont deux choses différentes». Selon les indications fournies par le Premier ministre, cet avis doit être rendu «cette semaine».

A ce jour, onze vaccins se trouvent en dernière phase d'essai sur l'homme. Dont certains ont obtenu, pour l'heure, des résultats dépassant les 90% de réussite. Pour mémoire, la vaccination au Grand-Duché ne devrait pas être obligatoire, le Premier ministre estimant que «chaque citoyen doit prendre ses propres décisions». Selon les conditions négociées avec la Commission européenne, ce sont pas moins de 420.000 doses qui devraient être mises à disposition. Dont 45.000 pourraient être livrées d'ici la fin de l'année.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.