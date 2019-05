Il y a un an, le parvis de la gare de Luxembourg avait dû être fermé pour un bras perdu. La statue victime de l'effritement est maintenant prise en charge par des ouvriers spécialisés.

Luxembourg 7

La statue de la gare opérée du bras

Il y a un an, le parvis de la gare de Luxembourg avait dû être fermé pour un bras perdu. La statue victime de l'effritement est maintenant prise en charge par des ouvriers spécialisés.

(MF) – La chute d'un lourd morceau de pierre qui s'était désolidarisé de la statue monumentale ornant la façade de la gare centrale n'avait pas fait de blessé mais provoqué la fermeture temporaire du parvis de la gare en mai 2018.

7 Photo: Anouk Antony

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Photo: Anouk Antony Photo: Anouk Antony Photo: Maurice Fick Photo: Anouk Antony Photo: Maurice Fick Photo: Maurice Fick Photo: Maurice Fick





Il s'agissait du bras d'une statue représentant l'allégorie de la loi et de la justice. Un an plus tard, des travaux de restauration viennent de débuter et «ce bras va être remis à sa place par une société spécialisée», assure les CFL ce jeudi 23 mai 2019.

Une statue perd son bras: le parvis de la gare centrale réouvert Située à une quinzaine de mètres de hauteur sur la façade principale de la gare de Luxembourg, une statue de pierre a perdu son bras dimanche après-midi. Personne n'a été blessé. Aussitôt fermé pour inspecter de près la statue, le parvis de la gare centrale est à nouveau accessible au public ce lundi matin font savoir les CFL.





Lors de ces travaux qui dureront jusqu'au 10 juillet 2019, le groupe statuaire sur la façade sera entièrement nettoyé et il est prévu de faire quelques travaux de réfection.