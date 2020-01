La station de Weiswampach va refaire des vagues

Le projet controversé de création d'une base de loisirs comprenant un hôtel, des chalets de vacances et un parc d'activités au bord du lac de Weiswampach avance. Un permis de construire a également été accordé.

(pj avec John Lamberty) Le permis de construire est signé et délivré. Voilà les dernières nouvelles concernant le projet de création d'une nouvelle station de loisirs sur la célèbre région des lacs de Weiswampach, au nord du pays. Pourtant, la dernière fois que l'idée avait été évoquée, elle avait été rejetée. C'était en août 2019, à l'occasion d'un référendum consultatif local. Près de 60% des votants avaient alors manifesté leur opposition aux constructions envisagées par la société immobilière belge Lamy Group.

Le bourgmestre Henri Rinnen a pourtant validé la demande de l'aménageur du projet Suneo Park. Désormais, un recours contre l'autorisation peut officiellement être introduit devant le tribunal administratif, et ce jusqu'au 28 février.

Principaux opposants au projet, les membres de la «Biergerinitiative Gemeng Wäiswampich» regrettent cette évolution du dossier. Ils estiment ne pas avoir eu accès aux plans définitifs, cela alors qu'un rendez-vous leur avait été accordé lors de la procédure commodo, le 4 novembre dernier. Cependant, les chances de succès du recours contre le permis de construire sont «assez minces», selon les propres déclarations de Pol Holweck, l'un des initiateurs de l'initiative citoyenne.

Reste que le ministère de l'Intérieur a confirmé à la «Biergerinitiative Gemeng Wäiswampich» que plusieurs de ses plaintes dans le domaine de la construction municipale avaient bien été transmises au parquet de Diekirch. Dans sa lettre, la ministre Taina Bofferding (LSAP) parle d'«un certain nombre de violations du règlement de construction».



Pour sa part, la majorité communale reste favorable à l'initiative de réaménagement du site. Considérant l'investissement envisagé comme une occasion unique de moderniser la zone du lac.



Le projet dans le détail

• Réaménagement du camping actuel avec la construction de 88 cottages pour remplacer les 272 emplacements que compte le camping. Logements tout confort mis en location aux visiteurs des lacs de Weiswampach.



• Construction d'une résidence hôtelière composée de 86 chambres et suites et dotée d’un espace wellness, d’un centre de séminaire, d’un restaurant et d’un espace bar/terrasse.

• Développement d'un centre d’activités pour petits et grands composé de 5 parcs à thème. Avec, notamment, téléski nautique, brasserie, plage aménagée et surveillée avec des infrastructures ludiques et sportives, parcours accrobranche et une tyrolienne au-dessus du lac ou parc aquatique gonflable en été.