Depuis 1935, cette ressource d'eau n'était plus exploitée, mais la commune de Sanem a choisi de réaménager les lieux. Ainsi la source sera-t-elle mise en valeur dans le cadre d'Esch 2022 notamment.

La source Bel-Val a trouvé son écrin

Au début du XXème siècle, l'eau minérale de la source Bel-Val s'exportait dans le monde. Le précieux liquide a ainsi fait la réputation de Sanem jusqu'à ce que la grande dépression, plusieurs incendies sur le site et la concurrence ne finissent par avoir raison de cette ressource. Mais, discrètement, la source existe toujours et l’eau continue de couler en contrebas du parc Um Belval, plus précisément à l’intersection du boulevard de la Recherche et du boulevard du Jazz. Et prochainement l'endroit va retrouver un peu de son lustre d'antan.

En effet, la commune de Sanem vient de choisir un cabinet d'architecte pour créer un pavillon autour du point d'eau. Et la bourgmestre Simone Asselborn-Bintz (LSAP) vient d'annoncer que le projet porté par BeBunch et Ney & Partners avait été retenu. Un gagnant pour quatre autres candidats en lice.

L'idée est de remettre en lumière ce patrimoine naturel et de créer autour un espace récréatif, une zone de repos, un point restauration et installer des sanitaires.

Ce pavillon avec ses ombrelles originales s’intégrera dans le grand parcours historique et artistique s’étendant sur les quatre localités de la commune de Sanem qui sera développé à l’occasion d'Esch 2022, capitale européenne de la culture. Le futur pavillon constituera non seulement un des points de ralliement de ce parcours, mais pourra également servir aux activités des associations de la commune.

