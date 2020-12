La souche anglaise du covid non repérée au Grand-Duché

Le ministère de la Santé est formel : la variante du virus n'a pas encore été séquencée parmi les tests pratiqués au Luxembourg. Mais comme les autres souches, elle peut vite jouer à saute-frontière.

(pj avec Paula SANTOS FERREIRA) - «Pour le moment, nous n'avons pas de confirmation d'un cas d'infection par la nouvelle variante du SARS-CoV-2 détectée au Royaume-Uni.» Le ministère de la Santé luxembourgeois vient de l'assurer. A la rédaction de Contacto, les services de Paulette Lenert (LSAP) rappellent toutefois que la souche virale (à l'origine de l'isolement de l'Angleterre et des Etats voisins) peut toutefois encore atteindre le Grand-Duché.

Mercredi matin, le porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus en Belgique a, lui, fait état de la présence déjà repérée de la nouvelle variante du coronavirus dans le pays. «Quatre cas ont été détectés début décembre», a déclaré Yves Van Laethem. Des signalements qui, jusqu'à présent, ne concernaient que la Flandre.

L’apparition au Royaume-Uni de cette variante, soupçonnée d'être plus contagieuse que les autres, sème l'inquiétude bien au-delà des frontières de l'Europe dont les Etats membres ont brusquement stoppé, depuis dimanche, les liaisons aériennes vers la Grande-Bretagne. Compris le Luxembourg. Même Post a restreint les mouvements de courrier vers et depuis les pays d'Outre-Manche.



Les autorités sanitaires des Pays-Bas, Danemark et Italie ont déjà fait savoir que le virus 'made in UK' avait déjà franchi leur frontière; la France admettant «la possibilité d'une présence». La nouvelle variante étant également arrivée en Afrique du Sud et en Australie.



Le LNS en alerte

Porte-parole de la Task Force covid mise en place depuis le printemps dernier, Paul Wilmes assure que le Laboratoire national de santé (LNS) se penche sérieusement sur cette nouvelle forme du covid. Ses équipes de microbiologie avaient déjà réussi à repérer par séquençage trois souches distinctes sévissant déjà dans le pays.

«Actuellement, les voyages à destination et en provenance du Royaume-Uni sont limités, étant donné les nombreuses inconnues qui existent autour de la nouvelle souche. Il s'agit d'une mesure de précaution prise jusqu'à ce que des études épidémiologiques et virologiques plus approfondies soient menées », ajoute le porte-parole du groupe de travail covid.

A l'heure actuelle, l'épidémie de covid au Luxembourg a déjà fait 452 victimes et entraîné 44.809 contaminations.

