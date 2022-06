Parallèlement, on observe une baisse de la satisfaction dans la vie et du sentiment de bonheur chez les 16-24 ans.

Le bien-être général en hausse en 2021

La solitude devient un problème important pour les jeunes

Parallèlement, on observe une baisse de la satisfaction dans la vie et du sentiment de bonheur chez les 16-24 ans.

Il y a quelques jours s'est tenue la conférence «Well-being 2022» à Luxembourg. Une conférence rehaussée par la présence du professeur Ruut Veenhoven, pionnier dans le domaine de la recherche sur le bien-être et le bonheur. De bonheur, il en est justement question dans les derniers indicateurs de bien-être des Luxembourgeois publiés il y a quelques jours par le Statec.

On le sait, le Luxembourg est notamment considéré comme l'un des pays les plus heureux au monde, juste derrière les pays nordiques. Mieux encore, des récentes études montrent que le bien-être global des enfants reste élevé au Luxembourg. Tout n'est pas rose pour autant puisque, selon le dernier «Quality of Work Index 2021», le bien-être des travailleurs se dégraderait quant à lui. La faute à une pandémie qui a quelque peu affecté la santé mentale des travailleurs. Ainsi, en 2020, 11% des personnes interrogées présentaient un risque élevé de dépression. Ce taux est passé à 15% en 2021.

Une hausse après les baisses de 2020

Dans son dernier Luxembourg Index of Well-being (LIW) (Index du bien-être du Luxembourg, en français), le Statec s'intéresse notamment au domaine de l’emploi, de l’éducation, de la santé ou encore l’indicateur sur les difficultés à joindre les deux bouts du domaine «revenu et patrimoine». D'une manière générale, le Statec constate que tous ces indicateurs ont rebondi en 2021, certains très fortement après une baisse plus ou moins importante en 2020.

Les rebonds les plus substantiels sont observés pour les indicateurs qui ont connu les plus fortes chutes en 2020: formation continue des adultes, taux de chômage et les difficultés à joindre les deux bouts. «L’indicateur formation continue des adultes n’a pas encore retrouvé son niveau d’avant la pandémie de covid-19», précise le Statec.

Pour comprendre les données, il faut partir du principe que lorsqu’un indice est supérieur à 100, cela traduit que l’indicateur a progressé au-delà de la valeur de la période de référence, ici 2010.

Des résultats surprenants

Ainsi, on apprend que les indicateurs du domaine éducation demeurent les seuls à avoir progressé depuis 2010: niveau d’études supérieures (147 points) et formation continue des adultes (133 points).« En revanche, les indicateurs sur l’emploi, hormis le taux d’emploi (105 points), restent à la traîne, en deçà du niveau de 2010 malgré une hausse en 2021 : taux de chômage (87 points) et temps partiel involontaire (85 points)», détaille le Statec.

L’état de santé est le seul des indicateurs qui n’a pas connu de baisse en 2020, au contraire, il croît continuellement depuis 2018 et retrouve en 2021 (101 points) son niveau de 2010. «Ce résultat est très surprenant, surtout dans le contexte de la crise sanitaire, mais il correspond à ce qui est observé dans la majorité des pays de l’Union européenne».

En revanche, les émissions de gaz à effet de serre sont en hausse après une forte chute en 2020, ce qui a pour effet une baisse de l’indice en 2021.

La solitude a augmenté chez les jeunes

Durant chaque trimestre de l’année 2021, le Statec a demandé aux résidents d’attribuer une note sur dix à la satisfaction de leur vie actuelle, de leur bonheur actuel, et à la satisfaction de leur vie future. La meilleure note a été attribuée à la satisfaction dans la vie actuelle, avec un score de 7 sur 10 au 3e trimestre 2021, et de 6,7/10 au 4e trimestre.

En deuxième position suit le sentiment d’être heureux actuellement, avec des notes moyennes de 6,4/10 (3e trimestre) et 6,7/10 (4e trimestre). Enfin, la satisfaction de leur vie future présente les notes les plus basses: avec des scores de 6,3/10 (3e trimestre) et 6,5/10 (4e trimestre).

Les résidents ont également octroyé une note sur dix à leur sentiment de solitude. Au 3e trimestre 2021, 8,1% des résidents déclarent se sentir toujours ou la plupart du temps seuls, dont 12,9% des personnes âgées de 16 à 24 ans et 9% des personnes âgées de 50-64 ans. Au 4e trimestre, le taux augmente même à 9,1%.

À l’inverse, quatre résidents sur cinq n'ont jamais ou rarement eu ce sentiment (79,5%), et parmi eux, 41,3% ne l’ont jamais connu. La solitude devient un problème important pour la partie plus jeune de la population. Elle touche 15,5% des 16-24 ans, mais uniquement 5% des 50-64 ans. Parallèlement, on observe une baisse de la satisfaction dans la vie et du sentiment de bonheur chez les 16-24 ans.

L’insatisfaction au travail plus fréquente parmi les non-Luxembourgeois

Le Statec a aussi interrogé les employés résidant au Luxembourg sur leur niveau de satisfaction au travail. Il ressort que le niveau d’insatisfaction au travail est retombé dans les dernières années à 14% en 2021 après une hausse de 13% à 19% entre 2013 et 2018.

A première vue, les personnes faisant des heures supplémentaires et du travail posté, et les jeunes sont les plus insatisfaits (respectivement 19%, 18% et 15% en 2021). «Les résidents en emploi de nationalité non luxembourgeoise, les personnes faisant du travail posté et celles avec une ancienneté de 10 ans ou plus chez leur employeur ont la plus forte probabilité d’être insatisfaites», indique notamment le Statec.

L’étude montre que le Luxembourg, bien qu’il bénéficie d’avantages comparatifs comme l’état de santé, le niveau de revenu, la longévité et de capital social, n’en tire pas pleinement parti et peine à transformer ses richesses en bien-être ressenti par les citoyens. Le Luxembourg fait cependant partie du groupe des pays les mieux lotis en termes de bien-être subjectif, même s’il pourrait mieux faire.



