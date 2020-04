La société «doit apprendre à vivre avec le virus»

De nombreux parents ne veulent pas envoyer leurs enfants à l'école par crainte qu'ils soient infectés par le coronavirus et tentent d'obtenir un certificat médical chez le pédiatre.

(MF avec Michèle Gantenbein) – Alors que l'Italie n'ouvrira ses écoles qu'en septembre, la perspective d'une rentrée dès lundi prochain dans les lycées et onze jours plus tard dans le fondamental, n'est pas du goût de nombreux parents au Luxembourg.

Une tendance forte qui se reflète dans les nombreux commentaires qui fleurissent dans les médias sociaux mais qui a connu un «pic» ce week-end au vu du carton de la pétition 1550 réclamant une réouverture des écoles, lycées, crèches, maisons relais en septembre seulement.

En moins de trois jours, la pétition 1550 a largement atteint le quorum requis des 4.500 signatures pour provoquer un débat à la Chambre des députés. Plus de 5.500 personnes réclament que crèches, écoles et lycées n'ouvrent pas avant septembre.

Le ministre de l'Education nationale (DP), Claude Meisch comprend les craintes et les inquiétudes mais ne bouge pas sa position d'un iota pour le moment. L'association des pédiatres se félicite, au contraire, de la décision du gouvernement de rouvrir les écoles. «Il est important que les enfants sortent à nouveau. Il n'est pas bon pour eux d'être constamment à la maison et sans contacts sociaux», explique le Dr Patrick Theisen interrogé par le Luxemburger Wort. Le président de l'association est clair: «Nous devons apprendre à vivre avec le virus.»

Pour les pédiatres, la donne est limpide : «Nous établissons un certificat pour les enfants qui appartiennent au groupe à risque en raison d'une maladie», explique Patrick Theisen. Mais il est convaincu que «ces enfants ne représentent qu'une petite minorité». Le ministère de la Santé doit bientôt publier la liste des maladies pouvant faire l'objet d'une dispense de scolarité.

En revanche ce n'est pas la responsabilité des pédiatres de délivrer une attestation de maladie si un adulte du ménage appartient au groupe à risque et que les enfants doivent rester à la maison pour cette raison. C'est au «médecin de famille d'en décider».

Les enfants moins touchés par le coronavirus

Le Dr Patrick Theisen assure que «les enfants n'ont jusqu'à présent été que peu touchés par le covid-19 et, selon les dernières découvertes scientifiques, ils ont un risque d'infection bien plus faible». Une information peu développée jusqu'ici que le Dr Claude Schummer, directeur général des hôpitaux Robert Schuman, a attestée ce matin sur RTL.

Les précautions pour se protéger restent de mise et les pédiatres «recommandent des protections buccales et nasales ou un tour de cou pour les enfants de plus de six ans. Les enfants de deux à six ans peuvent mieux supporter un tour de cou». Pour les enfants de moins de deux ans, le pédiatre dit qu'il faut renoncer à la protection.