La SNHBM plus bâtisseuse que jamais

A 101 ans maintenant, la Société nationale des habitations à bon marché se retrousse les manches pour construire bien plus de logements que par le passé. Mais à elle aussi de proposer de nouvelles formes d'habitat (colocation) et développer de nouvelles formes locatives.

Ce n'est pas encore pour ce coup-là. En présentant le bilan 2019 de la Société nationale des habitations à bon marché, son nouveau directeur aurait pu (enfin) annoncer que la SNHBM avait atteint l'objectif qu'elle s'est fixé depuis 2015: construire 250 logements par an. Seulement, pour 2019, le deuxième bailleur social du pays doit se contenter de 226 habitats réellement achevés. Pas grave, Guy Entringer sait que l'organisme est sur la bonne voie.

Car la SNHBM - désormais centenaire - semble sortir de sa torpeur et démarrer des chantiers de construction comme elle ne l'a jamais fait par le passé. Il est vrai que la demande est là. Aussi, le record 2019 de construction peine-t-il encore à cacher le manque considérable de logements accessibles au plus grand nombre, à l'achat comme à la location. Bonne nouvelle, déjà pour cette année, l'organisme annonce 300 mises en chantier, sur huit sites différents.

Ainsi, le parc de la SNHBM va-t-il monter en puissance. Le directeur prévient d'ailleurs: «Cela signifie que le nombre d'appartements en construction doublera en seulement trois ans». Sans compter que la Société nationale louera des appartements du Fonds du Kirchberg et les proposera à des prix abordables. Et puis, ce n'est pas seulement la quantité qui va être bouleversée à l'avenir, c'est aussi la nature même du parc proposé.

La structure entend ainsi développer son offre en colocation, par exemple. Des appartements partagés doivent ainsi voir le jour à Belval-nord (5 appartements pour un total de 22 chambres) ou dans le nouveau village d'Elmen (trois appartements pour 19 chambres).

Elmen, le projet-phare des années à venir. Elmen sur lequel autant Guy Entringer que le ministre du Logement, Henri Kox (Déi Gréng), fondent bien des espoirs. D'ailleurs, ce sont désormais 800 appartements qui sont attendus (contre 750 initialement), le promoteur public ayant choisi de densifier l'habitat sur les 27 hectares dédiés à l'opération.

La SNHBM travaille plus, et s'étoffe en conséquence. Ainsi, depuis le 1er janvier 2019, 23 personnels supplémentaires ont été recrutés. L'effectif actuel compte 122 collaborateurs (en équivalent temps-plein).

Aujourd'hui, neuf maisons type sont déjà sorties de terre à Elmen. La crise sanitaire privant les lieux (meublés) de tout visiteur et acheteurs-locataires potentiels. La journée portes ouvertes a dû être reportée; la vente d'appartements et des maisons débutera début juillet.

Mais le directeur de la SNHBM se montre confiant sur la suite du chantier: les 100 premiers appartements devraient bien être achevés d'ici la fin de 2021. Seul manquera à cette date le groupe scolaire envisagé.



Un nouveau mode d'attribution

L'affaire avait fait grand bruit, en octobre dernier. Des particuliers faisant la queue de jour comme de nuit pour acquérir des appartements mis en vente par la SNHBM... Plus question d'assister à pareille scène, avait alors juré le directeur annonçant la mise en place d'un nouveau système d'attribution. Le processus se dessine petit à petit, et devrait se baser sur la composition actuelle du ménage déposant un dossier. Et non plus selon le mode «premier arrivé, premier servi»... Dans le meilleur des cas, il ne devrait plus arriver qu'une personne célibataire puisse accéder à un trois pièces dès le départ.