Quelques heures avant la tenue d'un nouveau point du Premier ministre et de la ministre de la Santé dédié à la campagne de vaccination et aux détails du futur portail dédié aux volontaires pour l'injection du vaccin d'AstraZeneca, retour sur les éléments déjà connus.

«La situation sanitaire actuelle reste fragile»

Quatre jours après avoir détaillé les aménagements à venir sur les restrictions sanitaires, Xavier Bettel (DP) évoquera à nouveau, ce mercredi à 17h, les mesures imaginées pour lutter contre la pandémie. Accompagné de Paulette Lenert (LSAP), de retour après presque un mois d'absence suite à un malaise, le Premier ministre doit se concentrer sur deux points principaux.

La position officielle du Luxembourg quant aux doutes émis sur le vaccin Johnson&Johnson, au lendemain de la position officielle de l'Agence européenne des médicaments, et la mise en oeuvre concrète d'un portail dédié aux personnes volontaires pour recevoir les doses d'AstraZeneca. Deux points évoqués ce mercredi matin par la ministre de la Santé, lors d'une interview diffusée sur les ondes de la Radio 100,7.

Rappelant que «la situation sanitaire actuelle reste fragile» malgré la tendance à la baisse du nombre de nouvelles infections quotidiennes et «les effets positifs de la vaccination qui se traduisent par une baisse des cas chez les personnes âgées», Paulette Lenert estime que «les variants nous obligent à prendre du temps pour observer et comprendre ce qu'il se passe». En clair, d'accélérer la campagne de vaccination et de maximiser l'utilisation des doses déjà livrées.

Pour ce faire, «un site dédié sera activé mercredi pour les personnes qui souhaitent recevoir le vaccin AstraZeneca», indique la ministre de la Santé en précisant que ce dernier permettra aux intéressés de «s'inscrire sur la liste». A priori sans distinction entre résidents et frontaliers. Quant à la position officielle grand-ducale par rapport au vaccin Johnson & Johnson, elle s'alignera sur celle de l'Agence européenne des médicaments puisque « le Luxembourg ne dispose pas d'une agence propre et ne peut donc pas se permettre d'être plus permissif», assure la locataire de la Villa Louvigny.

Interrogée sur la stratégie de tests rapides, cette dernière assure que le projet-pilote lancé en milieu scolaire vise à «acquérir de l'expérience» avec l'utilisation de ces dispositifs perçus comme «un élément-clé dans les assouplissements des mesures sanitaires en place, notamment pour les entreprises fermées pour l'heure». Référence indirecte au secteur de l'horeca, dont les bars, cafés et restaurants ne peuvent exercer qu'en terrasse.

A noter enfin que Paulette Lenert assure «aller mieux» et que pour éviter de devoir à nouveau s'absenter, elle entend «plus s'autodiscipliner et s'imposer des limites» afin «d'être la plus efficace possible tout en se préservant». Une situation personnelle qui serait liée à «de multiples paramètres qui ont joué au cours des derniers mois», sans toutefois apporter de précision supplémentaire autre que «les effets de la pandémie sur la santé mentale de tout un chacun».

