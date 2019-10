Ce week-end, les équipes ont installé une nouvelle partie de la structure métallique permettant l'élargissement de l'ouvrage. Juste une petite pièce de puzzle de 70 tonnes à déposer au centimètre près.

La silhouette du pont Buchler a pris du poids

Rebâtir un pont en centre-ville, c'est déjà complexe. Mais juste au-dessus des lignes de chemin de fer les plus empruntées du pays, voilà qui pimente la chose. Pour le week-end, le chantier du pont Buchler a vécu une nouvelle phase-clé avec la pose par une grue géante d'une partie de la future ossature. Un détail de plus d'une dizaine de mètres de long et pesant près de 70 tonnes.

Le pont Büchler continue de grandir Le chantier, prévu sur 650 jours, a atteint son premier quart. Les travaux entrepris ont consisté à détruire une partie de l'ouvrage, repositionner des piles de soutien en vue du prochain élargissement du pont, à 42 mètres.

Pareille opération avait déjà été menée en début de mois, le 5 octobre, suivant le même rituel: profiter d'un week-end où le trafic routier et ferré est moins dense pour bloquer toute circulation de véhicules sur et sous le pont. Cette fois, tout aurait dû démarrer dès 1h30 du matin samedi, sauf qu'il a fallu que les CFL procèdent effectivement à la mise en hors-service des voies impactées par la manœuvre du jour. De quoi prendre déjà deux heures de retard sur un timing serré.

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Dimanche, il a été procédé aux soudures des jonctions et au serrage de toute la boulonnerie. Photo: Pierre Matgé Samedi, 1h30: l'équipe du chantier attend que les CFL mettent les lignes en sécurité pour débuter la manœuvre spectaculaire. Photo: Pierre Matgé Les grues géantes sont nécessaires pour soulever plus de 70 tonnes de structures métalliques. Photo: Pierre Matgé Cette nouvelle phase du chantier intervient après les démolitions du printemps et de l'été dernier qui auront retirer à l'ouvrage quelque 300 tonnes de structures métalliques et 1.800 m3 de béton. Photo: Pierre Matgé Les nouvelles piles, bâties cet été, supporteront un pont agrandi de 23 à 42 mètres de largeur. Photo: Pierre Matgé Petit à petit, le pont Buchler adopte sa future silhouette. Mais la mise en service est encore loin: deuxième semestre 2021. Photo: Pierre Matgé La nouvelle structure repose sur les nouvelles piles construites cet été. Photo: Pierre Matgé

Mais pas de stress des équipes spécialisées dans ce genre de manœuvres et habituées aux contretemps. A 3h30, les grutiers pouvaient commencer non seulement à soulever et mettre en place la douzaine de solides poutres métalliques mais aussi installer la pièce majeure, en forme de vague.

Ensuite, restait encore aux uns et aux autres à souder les jonctions mais aussi serrer les goujons pour assurer la stabilité des éléments qui, à l'avenir, supporteront le poids du trafic. A savoir: le passage de la nouvelle ligne de tram vers la Cloche d'Or, deux voies de circulation pour bus, deux voies dédiées aux automobiles et des pistes réservées aux mobilités douces.

Le «Buchler nouveau» sera mis en service au second semestre 2021, au terme de 650 jours de travaux. Au final, ce nouveau pont devrait coûter 25,2 millions d'euros. Il offrira une liaison facilitée et multimodale vers la future N3.